البطاقة الصفراء الثانية تهدد أبرز لاعبي الأهلي والوداد
- العلم الرياضي
أصبح الحصول على بطاقة صفراء ثانية، شبحًا يُهدد لاعبي الوداد البيضاوي والأهلي المصري، بالغياب عن إياب نهائي دوري الأبطال.
وذلك قبل لقائهما السبت المقبل بلقاء الذهاب على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.
ويُهدد شبح الحصول على بطاقة ثانية يوم السبت، من الأهلي كل من: الحارس شريف إكرامي، ومحمد هاني، وحسام عاشور، ومؤمن زكريا، ووليد سليمان، والنيجيري جونيور أجاي.
كما يُهدد شبح الحصول على بطاقة ثانية من الوداد، كل من إسماعيل الحداد، ومحمد أوناجم، وعبد اللطيف نصير، وبدر كدرين، وعبد العظيم خضروف، وإبراهيم النقاش.
وفي حال حصل أي لاعب من هؤلاء اللاعبين، على بطاقة صفراء في لقاء يوم السبت، فإنَّه سيغيب عن لقاء الإياب المقرر في الدار البيضاء، مطلع الشهر المقبل.
شارك برأيك