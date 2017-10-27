البطاقة الصفراء الثانية تهدد أبرز لاعبي الأهلي والوداد

العلم الرياضي

أصبح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬ثانية،‭ ‬شبحًا‭ ‬يُهدد‭ ‬لاعبي‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري،‬ ‬بالغياب‭ ‬عن‭ ‬إياب‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال.

وذلك‭ ‬قبل‭ ‬لقائهما‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بلقاء‭ ‬الذهاب‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬بالإسكندرية‭.‬

ويُهدد‭ ‬شبح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ثانية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬من‭ ‬الأهلي‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬الحارس‭ ‬شريف‭ ‬إكرامي،‭ ‬ومحمد‭ ‬هاني،‭ ‬وحسام‭ ‬عاشور،‭ ‬ومؤمن‭ ‬زكريا،‭ ‬ووليد‭ ‬سليمان،‭ ‬والنيجيري‭ ‬جونيور‭ ‬أجاي‭.‬

كما‭ ‬يُهدد‭ ‬شبح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬الوداد،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحداد،‭ ‬ومحمد‭ ‬أوناجم،‭ ‬وعبد‭ ‬اللطيف‭ ‬نصير،‭ ‬وبدر‭ ‬كدرين،‭ ‬وعبد‭ ‬العظيم‭ ‬خضروف،‭ ‬وإبراهيم‭ ‬النقاش‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬حصل‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬فإنَّه‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬الإياب‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬