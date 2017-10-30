البرلمان الكتالوني يقبل قرار مدريد بحله لحين إجراء انتخابات مبكرة
أعلنت السلطة التشريعية الكتالونية، أنها قبلت قرار الحكومة الإسبانية بحله، ووقف عمله حتى انتخابات مبكرة جديدة، وأعلنت النيابة الاسبانية، أنها تطلب بدء ملاحقات بتهمة العصيان ضد سلطات كتالونيا المقالة.
فيما قالت صحيفة “التليجراف” البريطانية، إن حكومة كتالونيا المقالة تتجه لخوض مواجهة جديدة مع السلطات الإسبانية، وذلك بعد تعهد وزراء كتالونيا بالذهاب إلى عملهم صباح اليوم الاثنين رغم عزل مدريد لهم الجمعة الماضية.
العلم الإلكترونية ووكالات
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