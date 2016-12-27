تمكنت وحدتان من البحرية الملكية بعرض سواحل مدينة الداخلة، مساء أمس الاثنين على الساعة الخامسة و45 دقيقة، من انقاد قارب على متنه 66 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يحملون سبع جنسيات مختلفة، بينهم 11 امرأة.

وتمكنت الوحدتان من تحديد موقع ومساعدة وإنقاذ هذا القارب تقليدي الصنع، الذي كان يواجه صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية، على بعد 75 كيلومترا شمال مدينة الداخلة.

وقد تم انقاذ ركاب القارب ونقلهم بواسطة احدى الوحدات التابعة للبحرية الملكية الى مدينة الداخلة، حيث قامت السلطات المختصة بالتكفل بهم قصد القيام بالإجرءات الجاري بها العمل، فيما قامت الوحدة الثانية للبحرية الملكية بقطر القارب نحو ميناء نفس المدينة.