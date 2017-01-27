اسفرت قرعة قبل نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم يوم الجمعة عن مواجهة قوية بين برشلونة حامل اللقب وأتليتيكو مدريد المتوج بالبطولة عشر مرات بينما سيلعب سيلتا فيجو مع الافيس في المواجهة الثانية.

وسيستضيف أتليتيكو مباراة الذهاب في الأول من الشهر المقبل وستقام مباراة العودة في الثامن من الشهر ذاته في نو كامب.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب وهو 28 مرة وتوج به في اخر عامين تحت قيادة المدرب الحالي لويس انريكي الذي قال قبل أيام إن النهائي المثالي سيكون أمام ناديه السابق سيلتا فيجو.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد 6-2 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة ليتأهل إلى قبل النهائي بينما فاز أتليتيكو على ايبار 5-2.

وتفوق الافيس على الكوركون 2-صفر فيما أقصى سيلتا فيجو فريق ريال مدريد متصدر الدوري 4-3 في مجموع المباراتين.

وتأهل سيلتا فيجو للنهائي ثلاث مرات لكنه لم يسبق له التتويج باللقب.

وسيستضيف سيلتا فيجو منافسه الباسكي الأفيس الذي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي في 2001 وما يزال يبحث عن فوزه الأول بلقب كأس الملك – في مباراة الذهاب.

وستقام المباراة النهائية يوم 27 مايو أيار المقبل على ملعب سيحدد في وقت لاحق رغم أن وسائل إعلام اسبانية ذكرت أن المباراة ستقام على ملعب فيسنتي كالديرون الخاص بأتليتيكو والذي من المقرر أن يغلق في نهاية الموسم.