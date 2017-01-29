الاتحاد المصري يغري « الفراعنة » بـ1500 دولار لكل لاعب لفكّ “العقدة المغربية”

أغرى الاتحاد المصري لكرة القدم نجوم « الفراعنة » بمبلغ 30 ألف جنيه، ما يعادل مليون ونصف سنتيم مغربية، لكل لاعب في حال تجاوز منتخب المغرب اليوم ضمن دور الربع نهائي من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها الجابون.

كما وعد اتحاد الكرة اللاعبين بمكافآت خاصة جديدة بعيداً عن اللائحة قد تصل إلى 1500 دولار لكل لاعب فى حالة التأهل إلى قبل النهائي.

ويحاول مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تحفيز اللاعبين قبل مواجهة « أسود الأطلس » اليوم، من أجل تحقيق الفوز وكسر العقدة التي استمرت لأكثر من 30 عاماً، حيث لم يحقق الفراعنة أي فوز على المغرب منذ عام 86.