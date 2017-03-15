الاتحاد العام للشغالين في المغرب عضوا بالمجلس الإداري للجمعية الدولية الحق في الطاقة

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عقدت الجمعية الدولية الحق في الطاقة أيام 7، 8 و9 مارس 2017 بضاحية العاصمة الفرنسية باريس ville du bois اجتماع مجلسها العام في دورته الاستثنائية وكذلك مجلسها الإداري بحضور عضوي المجلس الإداري السابق السيدين خالد هوير العلمي الكاتب العام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط (ك.د.ش) ومحمد لعبيد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للطاقة والمعادن والماء والبيئة (ا.ع.ش.م) عن النقابات المغربية.

وعرفت هذه الاجتماعات مشاركة وفود نقابية وجمعيات المجتمع المدني بكل من إفريقيا وأروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، حيت تمحور النقاش حول التحولات التي يعرفها القطاع الطاقي وانعكاساتها على شعوب العالم والأهداف المسطرة لاستفادة اكبر عدد من ساكنته من الطاقة، باعتبارها حق من الحقوق الأساسية للإنسان وهو ما تدافع عنه الجمعية نظرا لكونها معترف بها من طرف الأمم المتحدة كهيئة استشارية في هذا المجال وكذا مشاركتها في العديد من الملتقيات الدولية.

حيت تم في هذا الإطار التأكيد على توسيع عمليات الشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث واتخاذ العديد من المبادرات على الصعيد الوطني والقاري والدولي، وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي تم تجديد هياكل المنظمة (المجلس الإداري ورئاسة المجلس):

– انتخاب السيد محمد لعبيد عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والسيد خالد هوير العلمي عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعضوية المجلس الإداري للجمعية للولاية الثانية.

– انتخاب أعضاء جدد بالمجلس الإداري من الجزائر، مالي ، فرنسا والمغرب (السيد سلامة العروسي).

– انتخاب السيد بيير بايسيف فوسترو من كندا رئيسا جديدا للجمعية الدولية الحق في الطاقة.

وقد تم تكليف السيد هوير العلمي بمتابعة توسيع الانخراط في الجمعية على مستوى المملكة المغربية، وتكوين لجنة مكلفة بتتبع ومراقة ميزانية الجمعية تضم ثلاثة أعضاء : السادة محمد لعبيد من المملكة المغربية وبري إيرو جيلس وشارلو بلوني من فرنسا.

من جهة أخرى قام السيد محمد لعبيد بعقد عدة اتصالات على هامش الجمع العام مع أعضاء المنظمة الإفريقية لنقابات الطاقة والمعادن والكيمياء OSMECA لتدارس كيفية سبل تنميتها، وكذا إستراتيجية الانخراط بالمنظمة الدولية للطاقة والمعادن OIEM.