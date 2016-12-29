الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد تجنده وراء جلالة الملك ويحذر من استهداف حزب الاستقلال

ندد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ببلاغ وزارة الخارجية والذي شككت من خلاله في وطنية الأمين العام لحزب الاستقلال ، معتبرا في بلاغ له تلقت “العلم” نسخة منه، أن بلاغ مزوار في حد ذاته إجهاز وتشويش على الصور ة الحقوقية ببلادنا. وأكدت الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن السياق الذي تحدث فيه الأمين العام لم يكن إلا سياقا تاريخيا وأن استقلال موريتانيا لا يمكن أن يكون مادة للسجال السياسي.

وأضاف نفس البلاغ، أن الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين، تدعو كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحذر من استهداف حزب الاستقلال وأمينه العام، وتؤكد بالمناسبة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مجند وراء صاحب الجلالة نصره الله.

وقد ستحضر اجتماع الكتابة الدائمة، مستجدات المشهد السياسي والذي تواكبه باهتمام بالغ. وبعد نقاش عميق واستحضار اللحظة الراهنة بكل تفاصيلها تبين لها أن باتت تؤكد وبشكل واضح أن حزب الاستقلال مستهدف بنية مبيته ولا سيما في شخص أمينه العام الذي أولت كلمته التأطيرية بعيدا عن سياقها ، حيث كان بصدد سرد أحداث تاريخية بعيدا عن الإساءة.