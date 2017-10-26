في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: الإنخراط القوي في النهج الدستوري الذي يحرص عليه جلالة الملك

التنديد بالتصريحات اللا مسؤولة لوزير الخارجية الجزائري

العلم: الرباط – تـ: الأشعري

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالمركز العام تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة براهنية الوضع السياسي الوطني والدولي، ومشروع قانون المالية لسنة 2018، وبرنامج عمل الحزب على المدى القصير، في إطار توجهات الاستراتيجية الجديدة للحزب 2017-2021.

في بداية الاجتماع أكدت اللجنة التنفيذية على انخراطها القوي في النهج الدستوري الذي يحرص عليه جلالة الملك حفظه الله، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وفي الاستجابة للحاجيات والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وفي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يؤسس لانطلاق دينامية جديدة في تدبير الشأن العام، وتقييم السياسات العمومية بكيفية مستمرة، وإشراك الرأي العام الوطني في مسلسل التتبع والتقييم بالشفافية المطلوبة؛

كما نددت بشدة بالتصريحات اللامسؤولة لوزير الخارجية الجزائري التي تهدف إلى عرقلة مهام المبعوث الأممي الخاص بقضية الصحراء المغربية والتشويش على الجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا بقيادة جلالة الملك حفظه الله لتطوير العلاقات السياسية والتنموية والروحية والتضامنية مع الدول الإفريقية الصديقة، المبنية على مقاربة مبتكرة تعتبر بلدان إفريقيا وشعوبها شركاء في التنمية المستدامة والاستقرار وتحقيق الأمن والأمان، بعيدا عن منطق التحالفات الظرفية أو المشروطة بالموالاة.

ومن جهة أخرى، تداولت اللجنة التنفيذية في مضامين مشروع قانون المالية 2018 في شقيه الاقتصادي والاجتماعي وقررت تعميق النقاش حول الموضوع خلال اليوم الدراسي المزمع عقده يوم السبت 28 أكتوبر من طرف فريقي الحزب بالبرلمان.

‎وصادقت اللجنة التنفيذية على مشروع برنامج عمل الحزب على المدى القصير الذي يتضمن مختلف التدابير والإجراءات التي سيتخذها في الأسابيع المقبلة للنهوض بأداء الحزب وتطوير نجاعته، وذلك في إطار توجهات الاستراتيجية الجديدة للحزب 2017-2021.