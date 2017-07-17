الإفريقي في نداء مؤثر: أحرار الوطن لا تصمتوا..حكماءه لا تدعوا المعتقلين يموتون!

العلم الإلكترونية

سردت الإعلامية والكاتبة الصحفية، فاطمة الإفريقي، أهم المقتطفات التي قالت إنها “مؤلمة وصادمة”، في بيان معتقلي حراك الريف.

وذكرت في تدوينة فايسبوكية، اليوم الأحد، أربعة مقتطفات مؤلمة وصادمة من بيان المعتقلين.

النقطة الأولى، حسب الإفريقي، هي شهادة المعتقلين لـ”تصويرهم، وهم عراة ولا قطعة ثوب تغطي أجسادهم”، ما اعتبروه “عملا شنيعا وجريمة ومسا بكرامتهم الانسانية وبشرفهم وخصوصيتهم”.

أما النقطة الثانية، تكمن في “تعرض المعتقلين لتعذيب نفسي ولسب جميع الأجهزة، التي مروا بها، في أعراضهم وتهديدهم باغتصاب أمهاتهم ونساءهم وأخواتهم”.

النقطة الثالثة، حسب الإفريقي، هي إعلان المعتقلين، الدخول يوم 17 يوليوز 2017، في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار “الحرية أو الشهادة”.

فيما الرابعة، هي “زيارة الوداع”، يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، وتأكيدهم على عدم استقبالهم لأي فرد من عائلاتهم والخروج لهم إما أحرارا طلقاء أو على نعشنا شهداء….”.

ودعت الإفريقي قائلة :”إذا ما تبقى من حكماء في هذا الوطن، أرجوكم لا تتركوهم يموتون.. وإذا ما تبقى من أحرار وشجعان في هذا الوطن، أرجوكم لا تصمتوا..”.