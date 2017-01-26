الإسعافات الأولية والتحسيس بالمخاطر بالثانوية الإعدادية العقاد بامسكروض

العلم: الحبيب اغريس

نظمت الإدارة التربوية واطر الثانوية الإعدادية العقاد بامسكروض، دورة تكوينية في الإسعافات الأولية والتحسيس بالمخاطر، يوم 06 يناير الجاري لفائدة تلامذة الثانوية ونزيلات دار الطالبة، الدورة التكوينية أطرها ممثل المجموعة الفرنسية للإنقاذ في حالات كوارث بالمغرب بمعية رئيس جمعية رياض سوس للتنمية بالدشيرة الجهادية، وبتنظيم من جمعية الآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة وبتنسيق مع النادي الصحي.

الدورة التكوينية عرفت تجاوبا قل نظيره، بحيث لم يسبق لتلاميذ وتلميذات المنطقة أن استفادوا من مثل هذا النوع من التكوين، حيث تمكن أعضاء واطر الجمعية وتلاميذ المؤسسة من التعرف عن قرب أهم مراحل إنقاذ شخص في وضعية خطيرة، فكانت البداية مع وضعية الأمان الجانبية، ثم الطريقة الصحيحة لوضعية المصاب في حالات اختناق، فالصرع، ثم فقدان الوعي، فحالة توقف القلب، فالكسر، والنزيف والرعف والحريق وأخيرا مكونات حقيبة الإسعافات الأولية.

احدى المستفيدات صرحت لجريدة « العلم » عقب نهاية الدورة يكونها مكنتها من التعرف عن قرب بمجموعة من التقنيات النظرية والتطبيقية في الإسعافات الاولية التي يمكن مصادفتها سواء بالبيت أو الثانوية أو بدار الطالبة أو الشارع أو أثناء المخيمات التربوية. كما أبدا جل التلاميذ إعجابهم بطريقة تلقين مبادئ الإسعافات الأولية بحيث لم يقتصر على الشق البيداغوجي فقط بل الشق التطبيقي العملي، المهم إبراهيم طالب بالثانوية يقول: إن مثل هذه الدورات التكوينية وخصوصا التطبيقية تمكن الفرد من التعرف عن قرب كيفية اشتغال المسعف وماهي حدود تدخلاته.

كما نوه مدير المؤسسة بعمل ممثل المجموعة الفرنسية للإنقاذ بالمغرب ربيع الزاكي ورئيس جمعية رياض سوس للتنمية الأستاذ هشام عبدربو فاتحي لتكبدهما عناء الطريق من مدينة الدشيرة الجهادية إلى امسكروض، كما أشاد بضرورة تعميم ثقافة الإسعاف والإنقاذ لفائدة جميع المدارس ولأطره التربوية.

كما أكد السيد ربيع الزاكي، أن هذه الدورة التدريبية، تأتي استجابة لطلب أستاذ اللغة الفرنسية عزيز عناش، بحكم ترأسه لفريق تنشيط الحي بمدينة الدشيرة الجهادية، وأبدى رغبته لتلقين بعض المبادئ الأولية لتلاميذ المنطقة، كما تأتي استكمالا لمجموعة من الدورات التكوينية التي تنظمها المجموعة بالمغرب، وبشراكة مع جمعية رياض سوس للتنمية، بهدف تتبع ومساعدة الأشخاص والجمعيات المهتمة بالعمل الإنساني التطوعي ومجال الإنقاذ والإسعاف.

في الأخير، أكد لنا استعداده التام لبرمجة دورات تكوينية لفائدة اطر المؤسسات التعليمية، كما وضع برنامج سنوي لذلك، وصرح أيضا انه جد سعيد لزيارته الثانوية الإعدادية العقاد بامسكروض، ولاحظ العمل الجبار الذي تقوم به هيئة التدريس والإدارة، وأعجب بنظافة المؤسسة من حيث الجداريات والشق البيئي، كما أشاد بالعمل الجبار التي تقوم به جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ الثانوية لفائدة التلاميذ بتنسيق مع إدارة المؤسسة لنشر الثقافة التوعوية الإسعافية والإنسانية.

وللإشارة، فالمجموعة الفرنسية للإنقاذ في حالة كوارث، هي منظمة غير حكومية فرنسية، تأسست سنة 1999 من طرف رجل الإطفاء تيري فيلو، وتشتغل في الميدان الإنساني و التطوعي و الاجتماعي إضافة إلى تقديم الاستشارات و التدريب وممثلها بالمغرب السيد ربيع الزاكي عضو جمعية رياض سوس للتنمية بالدشيرة.

أما جمعية رياض سوس للتنمية، فتأسست يوم 29 نونبر 2003 بمدينة الدشيرة الجهادية، بدأت الجمعية بثلاثين منخرطة ومنخرط، وبتخصص في مجال أنشودة الطفل، سنتين بعد ذلك وفي جمعها العام العادي لتجديد المكتب التنفيذي، وبإجماع الجمع العام، صوت الجميع على توسيع عمل الجمعية ليشمل الثقافة، الفن، الرياضة، الأعمال الاجتماعية والبيئة وغيرها من التخصصات.