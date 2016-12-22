الإدارة التقنية بجامعة ألعاب القوى تعلن لائحة المدربين الجدد للمنتخبات الوطنية

علم لدى الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الإدارة التقنية للجامعة عينت ستة مدربين مغاربة للإشراف على تدريب عدائي المنتخبات الوطنية في مختلف المسابقات، بما فيها سباقات السرعة والمسافات الطويلة ونصف الطويلة والحواجز والمسابقات التقنية.

وقال أيوب المنديلي المدير التقني الوطني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إنه تم تعيين عبد الله بوكراع مدربا لمنافسات السرعة والحواجز، وكريم أيت الحاج وأنس المودن مشرفين على عدائي المسافات نصف الطويلة، وحسن أوجهو مدربا لمسابقات القفز على الحواجز، ويوسف العلوي السوسي مسؤولا عن إعداد عدائي مسابقات السرعة.

وأضاف المدير التقني الوطني أنه تم إسناد مهمة تدريب عدائي العدو الريفي والمسافات الطويلة للبطل الأولمبي السابق خالد السكاح. وأوضح المنديلي أن مهمة المدربين الجدد تتمثل في الإشراف على الإعداد الجيد للعدائين المغاربة في أفق المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، من بينها على الخصوص الدورة 42 لبطولة العالم للعدو الريفي، المقرر تنظيمها في 26 مارس 2017 في كمبالا (أوغندا)، وبطولة العالم للفتيان لأقل من 18 سنة المزمع تنظيمها في يوليوز المقبل في نيروبي، و الدورة السادسة عشرة لبطولة العالم لفئة الكبار في غشت المقبل بلندن.

وأبرز المنديلي ، المشرف على تدريب عبد العاطي إيكيدير ،أن الإدارة التقنية ستركز أيضا على تطوير مستوى التكوين المقدم في ستة مراكز جهوية للتكوين الموجودة في مختلف جهات المملكة ، وذاك من خلال تعيين أحد عشر مدربا وطنيا في كل مركز .