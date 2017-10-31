الأمين العام للحزب يترأس مهرجانا انتخابيا حاشدا بوجدة ويؤكد: الحزب بعد محطة المؤتمر العام 17 يسترجع بخطى حثيثة تألقه وبريقه ويستعيد أصول مقوماته

يدنا دائما ممدودة نحو الأشقاء في الجزائر وأنتم تؤدون تكلفة الانتماء لمجال حدودي مغلق

نحن حزب يحترم التزاماته تجاه الناخبين ويلتزم بوعوده تجاه المواطنين ولسنا حزب فرجة وشعارات

المنطقة الشرقية تتطلب استراتيجية تدخل واضحة والمناطق الحدودية في حاجة ماسة لعناية خاصة وبرامج مدروسة

العلم: وجدة

قال الامين العام لحزب الاستقلال أن الحزب بعد محطة المؤتمر العام 17 أضحى يسترجع بخطى حثيثة تألقه وبريقه بعودته الى مقوماته الاصيلة مما يؤهله ليتحول الى حزب التضامن وتكافؤ الفرص والتعادلية الحقة.

وشدد الدكتور نزار بركة في كلمة له بمناسبة ترأسه أول أمس الاحد لمهرجان خطابي حاشد بحاضرة شرق المغرب وجدة في إطار الحملة الانتخابية للحزب للانتخابات التشريعية الجزئية التي تجرى بعد غد الخميس أن على أن الحزب ما فتىء يحترم التزاماته تجاه الناخبين ويلتزم بوعوده تجاه المواطنين إذ في عهد الحكومة التي ترأسها الحزب تم اقرار أهم زيادة في الأجور وتم رفع الحد الادنى للمعاش الى ألف درهم قبل أن يرتقي بعد ذلك الى 1500 درهم مبرزا أن الهم الاساسي للحزب هو توفير ظروف الارتقاء الاجتماعي للأجيال الحالية والمقبلة وتحسين ظروف عيش المواطنين من منطلق أن للمغاربة حاجيات واضحة وأن القيادة الجديدة للحزب جاهزة ومعبئة لخدمتها وتحقيقها.

الامين العام أكد أن الحزب خرج من محطة المؤتمر الأخير قويا وموحدا ومؤهلا لخدمة البلاد والمواطنون يعولون عليه لتحسين أوضاعهم لأنه حزب يحترم تعهداته ويقدم الحلول وليس حزب الشعارات والفرجة.

الدكتور بركة الذي كان يخاطب حشدا غفيرا من مئات مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم وجدة والنواحي والمتعاطفين المساندين لمرشحي الحزب غصت بهم قاعة وبهو قاعة مركز الدراسات والأبحاث الانسانية بوجدة شدد على أن حضور وفد قيادي وازن من أعضاء اللجنة التنفيذية الى مدينة ثورة 16 غشت 1953 لمساندة لائحة الحزب لاقتراع 2 نونبر الجزئي هو عربون المحبة والتقدير الذين تكنه قيادة الحزب للمدينة المجاهدة التي تعد القلب النابض بالوطنية والجهاد في سبيل الوطن موجها كلمات معبرة الى حشد المناضلين المنتمين لمختلف أقاليم الجهة الشرقية قائلا: «نحن اليوم بوجدة عاصمة الجهة التي في قلبنا… وجدة التي ما زالت تناضل وترفع رأسها بإباء وكبرياء..

وجدة حاضرة الجهة التي قدمت للوطن العديد من التضحيات ولم تأخد منه شيئا.. وجدة المدينة التي لا نقبل في الحزب أن تستمر في تحطيم الأرقام القياسية الوطنية في نسب البطالة.. وجدة الجهة التي تؤدي ساكنتها ضريبة التواجد بواجهة حدودية… لقد حان الوقت ليكون لساكنة وجدة ممثلون حقيقيون يدافعون عنها ويترافعون من أجل حلول لتجاوز أزمتها المتشعبة ولتوفير شروط إقلاعي إقتصادي حقيقي للجهة يضمن تعليما منتجا ومؤهلا للشباب واليافعين وخدمة صحية في المستوى للساكنة فضلا عن خدمات عمومية وفرص شغل كافية تجعل الوجديين وسكان المنطقة فخورين بالانتماء لمدينتهم وجهتهم… وبفضل دعمكم وتصويتكم على مرشحي الحزب ستتحقق بحول الله هذه الأهداف وسيعود صوت المدينة والجهة الى قبة البرلمان.. لان مؤسسات حزب الاستقلال تراقب وتحاسب منتخبيه وتقوم بتقويم أي إخلال بمهامهم التمثيلية».

الامين العام للحزب ختم مداخلته القيمة بالتأكيد على أن المنطقة الشرقية تتطلب استراتيجية تدخل واضحة والمناطق الحدودية في حاجة ماسة لعناية خاصة وبرامج مدروسة.. أنتم تؤدون تكلفة الانتماء لمجال حدودي مغلق مع الجزائر والحزب ما فتىء يدافع عن حلم المغرب الكبير ويدنا دائما ممدودة نحو الاشقاء في الجزائر وفي نفس الوقت نحن دوما في اطار البحث عن حلول للمدينة والجهة لكي تشهد تطورا مسترسلا مبرزا أن كفاءات الحزب ومنتخبيه سيتقدمون مستقبلا بتصورات وإقتراحة ثورية في هذا الاتجاه وداعيا تنظيمات الحزب ومؤسساته بالاقليم والجهة الى العمل الرصين والمسترسل من أجل أن يتقوى الحزب وعبره يتقوى الاقليم والجهة..

وكان المهرجان الخطابي الذي أفتتح بايات بينات من الذكر الحكيم قد شهد تدخل مفتش الحزب بعمالة وجدة أنجاد رحب في بدايتها بالأمين العام للحزب والوفد القيادي الهام المرافق له وأسترسل في التذكير بحيثيات الطعن القانوني الذي قدمه الحزب في نتائج استحقاق 7 أكتوبر 2016 والذي توج بقرار المحكمة الدستورية بالغاء انتخاب مقعدين بالدائرة الانتخابية المحلية وإعادة عملية الاقتراع عليهما.

وكيل قائمة الحزب الانتخابية وعضو اللجنة التنفيذية للحزب الدكتور عمر حجيرة عبر في كلمته بالمناسبة عن اعتزاز الوجديين والوجديات بحزب الاستقلال وتقديرهم العميق لقيادته الجديدة مشددا على أن قرار المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الجزئي الي اتخذته بكل مسؤولية تنظيمات الحزب بالإقليم وزكاه الامين العام للحزب يعكس العزم والارادة والثقة التي يتحلى بها المناضلون والتي تشكل حافزا لرفع التحدي خاصة بعدما ترجمه الأسبوع الاول من الحملة الانتخابية من تعاطف قوي للساكنة الوجدية مع مرشحي الحزب لاسترجاع المقعد المسلوب من الحزب.

الاخ حجيرة أبرز أن كافة مناضلي الحزب بالإقليم مجندون لربح الرهان الانتخابي متى واصلت الأطراف المشرفة على العملية الانتخابية الحرص على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتطبيق القوانين المؤطرة لها.

الأستاذ النعم ميارة عضو اللجنة التنفيذية للحزب والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبر من جهته عن ابتهاجه الكبير بالتواجد بوجدة المدينة المجاهدة والمناضلة التي أعطت الانطلاقة الجديدة للعمل الحزبي و النقابي بالمغرب واعتبر هذا اللقاء الحاشد الأول من نوعه في عهد الدكتور نزار بركة كأمين عام جديد للحزب.. كما عدد اشكالا و صورا من التهميش الذي يطال المنطقة في غياب البدائل الاقتصادية الناجعة واستمرار القرارات غير الاجتماعية.

القائد النقابي تمنى في آخر كلمته أن يتحقق طموح حزب الاستقلال بالظفر بمقعده البرلماني الذي انتزع منه بوجدة.. وتتوفر المنطقة مجددا على صوت يدافع عنها بالبرلمان ويرد الاعتبار للمدينة المجاهدة.

وعلى إيقاع نشيد الحزب الذي هز القاعة الكبرى لمركز الدراسات بوجدة اختتم المهرجان الخطابي الاستقلالي على عهد النضال المستمر والناضج والمسؤول للحزب المتجذر في تربة المجتمع الوجدي.

جدير بالذكر أن زيارة الأمين العام للحزب والوفد المرافق له لعاصمة الجهة اميز بنشاط تواصلي مكثف ولقاءات متعددة مع فعاليات المجتمع المدني والكفاءات فضلا عن برمجة زيارات لقدماء الوطنيين بالمدينة ولعالمها القروي واجتماع تنظيمي مع أطر الحزب ومنتخبيه بالجهة سيتم التطرق لتفاصيلها في تقرير مقبل.

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي