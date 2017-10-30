الأمين العام لحزب الاستقلال يواسي أسرة المقاوم سعيد بونعيلات

العلم: الرباط

قام الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ نزار بركة بمعية الاخ فؤاد القادري عضو اللجنة التنفيذية للحزب مساء أول أمس السبت بزيارة مواساة الى أسرة الفقيد المقاوم محمد أجار، المشهور بسعيد بونعيلات رئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذي وافته المنية بالدار البيضاء.

وجدد الامين العام للحزب تعازي الحزب الى أسرة الفقيد الذي يعد من المناضلين الأوائل داخل حزب الاستقلال، كما أنه يعتبر من مؤسسي الخلايا الأولى للمقاومة المسلحة ضد الاستعمار، ومن المساهمين في تأسيس جيش التحرير.

وكان للفقيد أيضا دور كبير في ربط الجسور النضالية بين الشعبين المغربي والجزائري، بعد الاستقلال، واصل مشواره النضالي، وتحمل قيد حياته مسؤولية رئاسة المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والتحق بالرفيق الأعلى يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 عن عمر يناهز السابعة والتسعين سنة.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.