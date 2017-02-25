الأمين العام لحزب الاستقلال يقدم العزاء لآل الجندي في وفاة هرم الفن المغربي الكبير محمد حسن الجندي

العلم الإلكترونية: متابعة

ببالغ الأسى والحزن، تلقى حزب الاستقلال نبأ وفاة الفنان الكبير والوطني المخلص الفقيد محمد حسن الجندي، والذي عاش حياة حافلة بالعطاء.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الأمين العام لحزب الاستقلال باسم كافة الاستقلاليين والاستقلاليات بأحر التعازي وأخلص المواساة لأفراد الأسرة الصغيرة للفقيد، وفي مقدمتهم الأستاذ أنور الجندي والأستاذة هاجر الجندي، وللجميع أفراد الأسرة الكبيرة لأهل الفن والمسرح والإعلام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وولد الفقيد محمد حسن الجندي بمدينة مراكش سنة 1939 ، وشكل واحدا من ركائز الحركة المسرحية وعلما من أعلام الفن والثقافة في المغرب.

وشارك في العديد من الأعمال على الصعيد الدولي، ومن أشهر الأدوار التي أداها دور ”أبو جهل” في فيلم ”الرسالة” بالنسخة العربية لمخرجه مصطفى العقاد، ودور ”كسرى” في النسخة الإنجليزية، ورفض المشاركة في فيلم ”لورنس العرب” للأدوار الثانوية المقترحة على الفنانين المغاربة، كما لعب دور رستم في فيلم ”القادسية” مع المخرج صلاح أبو سيف، ودور صخر في ”الخنساء”، وشارك في ”آخر الفرسان” مع نجدة إسماعيل أنزور، وأدى دور عتبة بن ربيعة في مسلسل عمر بن الخطاب.

وعلى المستوى الوطني شارك في أعمال كثيرة، مثل: ”ظل الفرعون” و”طبول النار” للمخرج سهيل بن بركة، و”بامو” لإدريس المريني، و”مطاوع وبهية”، والسلسة الإذاعية ”العنترية”، والمسرحيات الوطنية الاستعراضية التاريخية كثلاثية ملحمة المجد.

وبوفاة محمد حسن الجندي يكون المغرب فقد أحد الأهرامات الشامخة في مجال الفن والإبداع والثقافة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.