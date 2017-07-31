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الأمير مولاي الحسن يستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة العاشرة للمخيم الصيفي

  • 31 يوليو 2017

الأمير مولاي الحسن يستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة العاشرة للمخيم الصيفي

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