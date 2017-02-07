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بالفيديو.. الأمن السعودي يضبط مجهولا حاول إحراق الكعبة

 الأمن السعودي يضبط مجهولا حاول إحراق الكعبة

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