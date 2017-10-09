الأمطار الطوفانية تجرف تلميذين بأزيلال واستنفار السلطات للعثور على الجثة المفقودة

العلم: أزيلال – هشام احرار

الأمطار الطوفانية بسبب الرعد التي عرفتها منطقة تبعديين العليا دوار ورمان بجماعة ارفالة نواحي ازيلال مساء أمس الأحد 08 أكتوبر الجاري، جرفت مياه شعبه تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة وتلميذة تبلغ 13 سنة تدرس بالسادس ابتدائي، حيث هرعت مختلف المصالح الأمنية من رجال الدرك ملكي وسلطة محلية ومنتخبين إلى عين المكان إذ تم العثور على الفتاة ميتة بينما يجري البحث عن الضحية الثاني.

ومن خلال ربط الاتصال بأحد الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، اكدت لنا أن المنطقة تعرف تواجد مجموعة من الشعب وبينما كان الضحيتين بإحدى العيون لجلب ماء الشروب فاجأهما الرعد واختبئا بجدار الا ان قوة المياه بالشعبه والسيول القوية لم تترك لهما فرصة النجاة فجرفتهما.

وحسب نفس المصدر المحلي فان عائلة المعنيين ينتظرون وصول الوقاية المدنية من جماعة ايت عتاب لاستكمال البحث عن التلميذ المفقود وتعازينا الحارة للعائلتين.