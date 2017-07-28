الألعاب الفرنكفونية.. تألق ألعاب القوى والجيدو وتواضع المصارعة

العلم الإلكترونية

واصلت ألعاب القوى، والجيدو، التألق خلال منافسات الألعاب الفرنكفونية، التي تحتضنها مدينة أبيدجان الايفوارية حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال منح المغرب المزيد من الميداليات.

ورفعت ألعاب القوى حصتها من الميداليات إلى 27 ميدالية، وذلك بعدما حصدت خلال اليوم السادس من الألعاب 9 ميداليات جديدة، بينها 3 ذهبيات، و3 فضيات، مقابل العدد ذاته من البرونزيات، وسيطرت على جميع ميداليات سباقي 1500 متر إناث، والـ 5 آلاف ذكور. وفازت كل من رباب العراقي بذهبية 1500 متر، و يونس الصالحي بذهبية 5 آلاف متر، وفؤاد كعام بذهبية 1500 متر، في وقت فاز فيه سفيان بوقنطار بفضية 5 آلاف متر، وإبراهيم كعزوزي بفضية 1500 متر، ومليكة العقاوي بفضية 1500 متر إناث.

ونجح محسن خووا في الظفر بنحاسية القفز الطولي، وهشام أولدحا في الفوز بنحاسية 1500 متر، في وقت فازت فيه سهام الهلالي بنحاسية 1500 متر إناث. من جهته، واصل الجيدو التألق في الاستحقاق الفرنكفوني، برفع الغلة إلى 9 ميداليات، تحصل عليها المغرب بفضل كل من أحمد المزياتي، وأشرف موتي (فضيتين) وشاكير عزيزة، وسكات إكرام، وإيراوي سمية، وجافي محمد، وبلعطار صوفيا، وباسو عماد (برونزيات).

واحتل منتخب الدراجات الهوائية الرتبة الثانية، وراء منتخب فرنسا وأمام منتخبات سويسرا، وبلجيكا، ورومانيا، وكندا، وتكون من الأبطال سفيان السحباوي، ومحسن أنشناش، والأخوين لحسن والحسين صباحي، ومنير مخشون وإلياس الرابحي بقيادة المدرب محمد بلال، في وقت احتل فيه الدراج سفيان السحباوي المركز الثاني في الترتيب الفردي للمسابقة ذاتها.

وتواضعت مشاركة المنتخب الوطني للمصارعة، الذي لم ينجح في الظفر بأي ميدالية، رغم مشاركته بـ 8 ممارسين، ويتعلق الأمر بكل من أنصاري شاكير، والبهجة عثمان، والركاني ربيع، والسردي ياسين، وزياد أيت أوكرام، والمهدي ينامي، وفهد الناجي، وآنس المكبر.

ويحتل المغرب المركز الثالث في سبورة الترتيب العام المؤقت للميداليات وراء كل من كندا، وفرنسا بما مجموعه 39 ميدالية، 27 عن طريق ألعاب القوى، و9 بفضل الجيدو، وميداليتين لذوي الاحتياجات الخاصة، وميدالية في “الفريستايل”. وتعتبر نتائج دورة أبيدجان، إلى غاية أول أمس الخميس، ثالث أفضل إنجاز في تاريخ المشاركات المغربية في الألعاب الفرنكفونية.

وحقق المغرب أفضل انجازاته الفرنكفونية في دورة بيروت سنة 2009 بعدما حصد 47 ميدالية، وهي عبارة عن 12 ذهبية، و20 فضية، و15 نحاسية، في وقت تعتبر فيه نسخة نيامي سنة 2005 ثاني أفضل مشاركة على مر التاريخ، والتي حصد خلال المغرب 41 ميدالية، عبارة عن 12 ذهبية، و14 فضية، و15 نحاسية.