الأفلام الخمسة التي ستمثل المغرب للدورة المقبلة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي

العلم الإلكترونية

استعدادا للدورة الخامسة عشرة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي التي ستنعقد بمدينة طنجة خلال الفترة من 02 إلى 07 أكتوبر المقبل، تم انتقاء الأفلام المغربية القصيرة المرشحة للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة من طرف لجنة ترأسها الأستاذ الجامعي الناقد السينمائي عمر بلخمار وضمت في عضويتها النقاد أحمد عريب، عادل السمار وإبراهيم حسناوي إضافة إلى حامدة طه ممثلة عن المركز السينمائي المغربي.

اجتمعت هذه اللجنة يومي 10 و11 يوليوز الجاري بمقر المركز السينمائي المغربي، وشاهدت 59 فيلما قصيرا مغربيا مرشحة للمشاركة في مسابقة هذه الدورة واختارت من بينها خمسة أفلام وفق الترتيب التالي: ” النداء ” لمريا كنزي لحلو، “تكيتة السوليما” لأيوب اليوسفي، “إيما” لهشام الركراكي، “يوم المطر ” لعماد بادي و”رسالة حب” لسفيان آيت المحجوب.