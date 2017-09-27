الأعرج يزور الفنان الشاب ميمون الوجدي في مصحة خاصة بالرباط بعد إجرائه عملية جراحية

العلم الإلكترونية

قام وزير الثقافة والاتصال السيد “محمد الأعرج” بزيارة الفنان الشاب ميمون الوجدي بعد إجرائه عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الرباط وذلك صبيحة يوم أمس الإثنين، في إطار المبادرات الإنسانية التي يقوم بها السيد الوزير، وحل بالمصحة للإطمئنان على الحالة الصحية للفنان، الذي كان قد نُقل إليها على وجه الاستعجال، نظرا لتعرضه لوعكة صحية بشكل مفاجئ تطلبت إجراء عملية جراحية.

وقد استحسن الفنان زيارة السيد الوزير له خاصة وأنهما تطرقا إلى مجموعة من القضايا التي تهم الفن بشكل عام، وبالمناسبة عبر الفنان ميمون الوجدي للسيد الأعرج عن رغبته في الحفاظ على فن الراي.

كما أكد الشاب ميمون الوجدي لجمهوره ومحبيه أنه يمثل للشفاء وحالته الصحية في تحسن مطرد.