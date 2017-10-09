الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة والتشغیل

العلم: ش . ل

احتضنت الدارالبيضاء يوم الاثنين الماضي، الملتقى الثالث لتشغیل الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة بشراكة مع العديد من الجمعیات والمنظمات كالوكالة الوطنیة لإنعاش التشغیل والكفاءات، وكالة التنمیة الاجتماعیة الأمريكية و”لادابت” الفرنسية وغيرها.

وجمع ھذا اللقاء الباحثین عن عمل من ذوي الاحتیاجات الخاصة والمسئولين عن التشغیل بالمؤسسات والشركات، وذلك من اجل تمكینھم من اللقاء المباشر بهم.

وحسب المنظمين، فإن الملتقى یعتبر فضاء حقیقيا للتبادل، بحيث أنه یھدف الى الجمع بین اكثر من الف باحث عن العمل من ذوي الاحتیاجات الخاصة وازید من عشرین مشغل.

كما يهدف الملتقى إلى كسر الأحكام المسبقة حول الإعاقة وتحقیق إدماج أفضل لھم داخل بعض المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وجعل المنظمون الملتقى مفتوحا في وجه جمیع الباحثین عن عمل من ذوي الاحتیاجات الخاصة، فيما تمحور الملتقى وفعالياته حول موضوع وحيد وهو “إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في لمجال المھني”.

وقد تم التواصل بین عدة أشخاص في وضعیة إعاقة وشركات مختلفة من خلال فضاءات التوظیف، التدریب وورش العمل؛ المصاحبة لھا انشاء ورشات تدریبیة لفائدة المشاركین؛ بالإضافة إلى التعرف على المؤسسات التي یمكن أن تساعدھم في مشروع حیاتھم؛

وقد نجح الملتقى في تحسیس المشغلین والمجتمع المدني بأھمیة توظیف والاحتفاظ بالوظائف للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة في القطاعین العام والخاص وتشجیع روح المبادرة.