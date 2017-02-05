الأسود غير المروضة تقلب الطاولة على الفراعنة وتتوج بكأس أفريقيا

• العلم الالكترونية: متابعات

حصد منتخب الكاميرون لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب “دانجوندجي” في العاصمة ليبرفيل.

وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاماً كاملة بعدما فرط منتخب مصر في تقدمه بهدف محمد النني في الدقيقة 21 وسجل الكاميرون هدفين عن طريق نكولو وفانسون أبوبكر في الدقيقتين 59 و88.

وافتتح المصريون التهديف في الدقيقة 21 من الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب محمد النني قبل أن يعود الفريق الكاميروني بقوة في الدقيقة 59 نيكولاس نكولاو لتعديل النتيجة ، قبل أن يجهز فالسون ابو باكار في الدقيقة 88 على أحلام الفراعنة ويسجل هدفا قاتلا .

وغلب على المباراة الحذر المتبادل بين الفريقين ، في بداية الشوط الأول الذي تميز بتكافؤ.

و بعد مباراة صعبة أمام المنتخب المصري يفك الكاميرونيون العقدة المصرية منذ 1986 .

وكانت مصر فكت عقدة المغرب التاي استمرت 31 سنة بعدما عبرت إلى نصف النهائي عن طريق هدف للاعب كهربا وهو ما يجعل من دورة الغابون دورة لفك العقد.

وبهذا الفوز تكون الكاميرون قد أضافت إلى خزينتها الكأس الخامس لتحتل المرتبة الثانية خلف مصر التي تبقى متصدرة بسبعة ألقاب.