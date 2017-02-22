عبد الكريم غلاب: كان المجاهد امحمد بوستة صديق جميع المظلومين ويحب‭ ‬المغرب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حبه‭ ‬لنفسه

المغاربة يقولون الآن لقد فقدنا بوستة الأخ والمناضل الكبير والحكيم القادر على قول كلمة الصواب وقت الشدائد

المجاهد بوستة اختير بدون تصويت خلفا للزعيم علال الفاسي

المغرب‭ ‬يودع‭ ‬مجاهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومناضلا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية

العلم: الرباط – تـ: حسني

نودع‭ ‬اليوم‭ ‬مجاهدا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ومناضلا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية،‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬شعب‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الكبير،‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬وسع‭ ‬قلبه‭ ‬وصدره،‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬أحبه‭ ‬الكثيرون،‭ ‬وما‭ ‬أحبوه‭ ‬مثل‭ ‬حبك،‭ ‬وما‭ ‬أنصفوه‭ ‬مثل‭ ‬إنصافك،‭ ‬ومازعموا‭ ‬أنهم‭ ‬يستطيعون‭ ‬ذلك،‭ ‬أنت‭ ‬الوفي،‭ ‬وأنت‭ ‬الصديق‭ ‬العزيز‭ ‬لكل‭ ‬مظلوم‭ ‬وكل‭ ‬ذي‭ ‬نكبة‭ ‬في‭ ‬وطنك‭ ‬العزيز،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬مظلوما‭ ‬ومحفوفا‭ ‬بالمخاطر‭. ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كنت‭ ‬شابا‭ ‬صغيرا‭ ‬وأنت‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭. ‬دخلت‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬لا‭ ‬لتنال‭ ‬شهادة‭ ‬الحقوق،‭ ‬ولكن‭ ‬لتنال‭ ‬شرف‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المظلومين،‭ ‬وقد‭ ‬كنت‭ ‬وفيا‭ ‬لهم،‭ ‬ودائما‭ ‬معهم‭ ‬وكنت‭ ‬دائما‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬الذين‭ ‬ظلمهم‭ ‬الناس‭ ‬وظلمهم‭ ‬الاستعمار،‭ ‬وحاول‭ ‬أن‭ ‬يمحيهم‭ ‬من‭ ‬الوجود‭.‬

كنت‭ ‬تضحي‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬بنفسك‭ ‬وبروحك‭ ‬الطاهرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بلادك‭ ‬العزيز،‭ ‬أنت‭ ‬تحب‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬لاكحبك‭ ‬لبلدك‭ ‬ووطنك،‭ ‬أنت‭ ‬تصادق‭ ‬كل‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬وطنك،‭ ‬وأنت‭ ‬عزيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬صديق‭ ‬وكل‭ ‬وطني‭ ‬من‭ ‬مواطنيك‭ ‬الأعزاء،‭ ‬وخاصة‭ ‬المظلومين‭ ‬والذين‭ ‬لقوا‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬الشدائد‭ ‬والمصائب،‭ ‬كنت‭ ‬دائما‭ ‬تقول‭ ‬أنا‭ ‬موجود‭ ‬أنا‭ ‬هنا،‭ ‬هكذا‭ ‬كنت‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وما‭ ‬أنسى‭ ‬أنك‭ ‬تعرضت‭ ‬لمصائب‭ ‬عديدة،‭ ‬كانت‭ ‬اليد‭ ‬الحمراء‭ ‬مترصدة‭ ‬لك‭ ‬ومربصة‭ ‬وأنت‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬وطني‭ ‬يجمع‭ ‬جماعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬تتقصدك،‭ ‬فإذا‭ ‬بصديق‭ ‬يعديك‭ ‬دون‭ ‬معرفة‭ ‬لك‭ ‬ودون‭ ‬معرفة‭ ‬له،‭ ‬خرج‭ ‬وركب‭ ‬سيارتك‭ ‬أنت‭ ‬أيها‭ ‬العزيز‭ ‬الكبير،‭ ‬أنت‭ ‬أيها‭ ‬الصديق‭ ‬العزيز‭ ‬كنت‭ ‬تحب‭ ‬وطنك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حبك‭ ‬لروحك،‭ ‬كنت‭ ‬مقدرا‭ ‬لبلادك‭ ‬ولوطنك‭ ‬ولأعزائك‭ ‬الوطنيين،‭ ‬كان‭ ‬الإخوان‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليك‭ ‬ويلتجئون‭ ‬إليك‭ ‬كلما‭ ‬فتح‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬أحدهم،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلاد‭ ‬المغرب‭ ‬يجدونك،‭ ‬يذكرون‭ ‬امحمد‭ ‬بوستة،‭ ‬ويقدرون‭ ‬امحمد‭ ‬بوستة،‭ ‬وكلمته‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الإخوان‭ ‬وعن‭ ‬المناضلين‭ ‬الوطنيين‭. ‬كنت‭ ‬عزيزا‭ ‬علينا‭ ‬جميعا‭ ‬وكنت‭ ‬محبوبا‭ ‬عندنا‭ ‬جميعا،‭ ‬لأن‭ ‬نفسك‭ ‬الطاهرة‭ ‬كانت‭ ‬تتقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وطنك‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلادك،‭ ‬كنت‭ ‬تجاهد‭ ‬وتناضل‭. ‬وما‭ ‬أنسى‭ ‬الليالي‭ ‬التي‭ ‬قضيناها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬يوم‭ ‬خلت‭ ‬الديار‭ ‬من‭ ‬الوطنيين‭ ‬جميعا‭ ‬ورمي‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬السجون،‭ ‬وكنت‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬بيننا‭ ‬ليقول‭ ‬كلمة‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عنهم‭ ‬جميعا،‭ ‬وكلهم‭ ‬يقدرونك،‭ ‬ويقولون‭ ‬وقف‭ ‬امحمد‭ ‬بوستة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬ليقول‭ ‬كذا،‭ ‬وقف‭ ‬امحمد‭ ‬بوستة‭ ‬ليقول‭ ‬كذا،‭ ‬وكانت‭ ‬كلماتك‭ ‬مسموعة‭ ‬ويترددها‭ ‬الناس‭ ‬ويترددها‭ ‬حتى‭ ‬المحامين‭ ‬الآخرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬بلادك‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬وطنك‭.‬

كنت‭ ‬أيها‭ ‬الصديق‭ ‬العزيز‭ ‬لاتحب‭ ‬وطنك‭ ‬فحسب،‭ ‬ولكن‭ ‬تحب‭ ‬كل‭ ‬المناضلين‭ ‬وكل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬بلادك‭ ‬وفي‭ ‬سبيل‭ ‬وطنك،‭ ‬كنت‭ ‬تقدر‭ ‬الناس‭ ‬وكانت‭ ‬كلماتك‭ ‬مسموعة‭ ‬وكان‭ ‬وجهك‭ ‬محبوبا‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬كنت‭ ‬تقول‭ ‬كلمة‭ ‬الصدق‭ ‬وكلمة‭ ‬الحب‭ ‬وانت‭ ‬الذي‭ ‬يراك‭ ‬المحبون‭ ‬لك‭ ‬والمخلصون‭ ‬لك‭ ‬والعاملون‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬حزبك‭ ‬مقدرون‭ ‬لكفاحك‭.‬

كنت‭ ‬أيها‭ ‬الصديق‭ ‬العزيز،‭ ‬صديق‭ ‬لجميع‭ ‬المظلومين‭ ‬وظنوا‭ ‬أنه‭ ‬أنت،‭ ‬وقتلوه‭ ‬فداء‭ ‬لك،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وهم‭ ‬يترصدونك،‭ ‬واليد‭ ‬الحمراء‭ ‬كانت‭ ‬تترصدك‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭. ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬لأنك‭ ‬زعيم‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬ولكنك‭ ‬كنت‭ ‬زعيم‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬وعن‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭.‬

بهذا‭ ‬الطريق‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬الكبير‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬ودخلت‭ ‬إلى‭ ‬جماعتك‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬الواسع‭ ‬دخلت‭ ‬يوم‭ ‬عرفناك،‭ ‬عرفنا‭ ‬جهادك‭ ‬ونضالك‭ ‬وعرفناك‭ ‬مستعدا‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬ولكل‭ ‬كبيرة‭ ‬ولكل‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العزيز‭.‬

كنا‭ ‬حين‭ ‬نتعرض‭ ‬للسجن‭ ‬وعذابه‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬غيرك،‭ ‬نجدك‭ ‬في‭ ‬الميدان،‭ ‬تقول‭ ‬كلمة‭ ‬الحق‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬المظلومين،‭ ‬وعن‭ ‬كل‭ ‬الشرفاء‭ ‬الذين‭ ‬وهبوا‭ ‬حياتهم‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الوطن‭.‬

كنت‭ ‬دائما،‭ ‬محبا‭ ‬لبلادك‭ ‬ولوطنك‭ ‬ولأبناء‭ ‬وطنك‭ ‬وكان‭ ‬دائما‭ ‬وطنك‭ ‬وشعبك‭ ‬يهتفون‭ ‬بك،‭ ‬ما‭ ‬أذكر‭ ‬أحدا‭ ‬أحبه‭ ‬علال‭ ‬الفاسي‭ ‬مثلما‭ ‬أحبك‭ ‬وما‭ ‬أذكر‭ ‬أحدا‭ ‬قدره‭ ‬علال‭ ‬الفاسي‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬قدرك،‭ ‬وما‭ ‬أذكر‭ ‬أحدا‭ ‬عرفه‭ ‬الوطن‭ ‬مثلما‭ ‬عرفك‭ ‬مجاهدا‭ ‬ومناضلا‭ ‬ومحبوبا‭ ‬لدى‭ ‬الجميع،‭ ‬محبوبا‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬أنك‭ ‬بروحك‭ ‬المراكشية‭ ‬الطاهرة‭ ‬النظيفة‭ ‬تحب‭ ‬الجميع‭ ‬وتقدر‭ ‬الجميع‭ ‬وتضحك‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الجميع‭ ‬وتعمل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وطنك،‭ ‬وأنت‭ ‬تعرف‭‬ خصومك‭ ‬وتعرف‭ ‬اعداءك،‭ ‬ولكنك‭ ‬تلقي‭ ‬بكلامهم‭ ‬في‭ ‬التراب‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬كلمتك‭ ‬الصائبة‭ ‬الطاهرة‭ ‬النظيفة،‭ ‬كلماتك‭ ‬منذ‭ ‬ذهب‭ ‬كانت،‭ ‬وكنت‭ ‬محبا‭ ‬لجميع‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬بلادك،‭ ‬لا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬وطنك‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬وطنك،‭ ‬كنت‭ ‬تحبهم‭ ‬جميعا،‭ ‬أنت‭ ‬الصديق‭ ‬الكبير‭ ‬لهم‭ ‬جميعا‭.‬

سيقولون‭ ‬الآن‭ ‬فقدنا‭ ‬بوستة،‭ ‬سنقول‭ ‬جميعا‭ ‬فقدنا‭ ‬أخانا‭ ‬العزيز،‭ ‬وفقدنا‭ ‬المناضل‭ ‬الكبير‭ ‬وفقدنا‭ ‬الحكيم،‭ ‬وأقول‭ ‬الكلمة‭ ‬من‭ ‬الصميم،‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الشدائد،‭ ‬يوم‭ ‬تخفو‭ ‬الحكمة‭ ‬يظهر‭ ‬فينا‭ ‬حكيم،‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬كلمة‭ ‬الحكمة‭ ‬وكلمة‭ ‬الصواب‭.‬

بكلمات‭ ‬حميمية،‭ ‬صادقة،‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬وموجهة‭ ‬إلى‭ ‬القلب،‭ ‬كانت‭ ‬كلماتك‭ ‬دائما‭ ‬صدقا‭ ‬في‭ ‬صدق‭ ‬وكنت‭ ‬دائما‭ ‬تكافح‭ ‬وتناضل‭ ‬وتخوض‭ ‬المعركة‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬السهل‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬الصعب،‭ ‬كنت‭ ‬دائما‭ ‬مع‭ ‬أصدقائك‭ ‬وكان‭ ‬أصدقاؤك‭ ‬يحبونك،‭ ‬وحينما‭ ‬كنت‭ ‬أمينا‭ ‬لحزب‭ ‬الاستقلال،‭ ‬ماأزال‭ ‬أذكر‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬التي‭ ‬قالها‭ ‬شيوخ‭ ‬الحزب‭ ‬آنذاك‭ ‬وهم‭ ‬ينبهون‭ ‬علال‭ ‬الفاسي،‭ ‬ما‭ ‬أزال‭ ‬أذكر‭ ‬حينما‭ ‬تساءل‭ ‬أحدهم‭ ‬من‭ ‬إذن‭ ‬يخلف‭ ‬علال‭ ‬الفاسي‭ ‬فقالوا‭ ‬جميعا‭ ‬امحمد‭ ‬بوستة،‭ ‬ولذلك‭ ‬اخترت‭ ‬بدون‭ ‬تصويت‭ ‬لخلافة‭ ‬علال‭ ‬الفاسي،‭ ‬وما‭ ‬أدراك‭ ‬ماخلافة‭ ‬علال‭ ‬الفاسي،‭ ‬كنت‭ ‬تتتبع‭ ‬أقواله‭ ‬وأعماله‭ ‬وتعرف‭ ‬القدر‭ ‬الذي‭ ‬وهبك‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خليفة‭ ‬زعيم‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭.‬ رحمك‭ ‬الله‭.‬