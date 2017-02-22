عبد الكريم غلاب: كان المجاهد امحمد بوستة صديق جميع المظلومين ويحب المغرب أكثر من حبه لنفسه
المغاربة يقولون الآن لقد فقدنا بوستة الأخ والمناضل الكبير والحكيم القادر على قول كلمة الصواب وقت الشدائد
المجاهد بوستة اختير بدون تصويت خلفا للزعيم علال الفاسي
المغرب يودع مجاهدا كبيرا ومناضلا في صفوف الحركة الوطنية
العلم: الرباط – تـ: حسني
نودع اليوم مجاهدا كبيرا، ومناضلا كبيرا في صفوف الحركة الوطنية، من أبناء شعب هذا البلد الكبير، هذا البلد الذي وسع قلبه وصدره، هذا البلد الذي أحبه الكثيرون، وما أحبوه مثل حبك، وما أنصفوه مثل إنصافك، ومازعموا أنهم يستطيعون ذلك، أنت الوفي، وأنت الصديق العزيز لكل مظلوم وكل ذي نكبة في وطنك العزيز، كان هذا الوطن مظلوما ومحفوفا بالمخاطر. منذ أن كنت شابا صغيرا وأنت تدافع عن هذا الوطن. دخلت كلية الحقوق لا لتنال شهادة الحقوق، ولكن لتنال شرف الدفاع عن المظلومين، وقد كنت وفيا لهم، ودائما معهم وكنت دائما تبحث عن الذين ظلمهم الناس وظلمهم الاستعمار، وحاول أن يمحيهم من الوجود.
كنت تضحي بكل شيء، بنفسك وبروحك الطاهرة في سبيل بلادك العزيز، أنت تحب كل شيء، لاكحبك لبلدك ووطنك، أنت تصادق كل أحد من أبناء وطنك، وأنت عزيز على كل صديق وكل وطني من مواطنيك الأعزاء، وخاصة المظلومين والذين لقوا في طريق العمل الوطني الشدائد والمصائب، كنت دائما تقول أنا موجود أنا هنا، هكذا كنت منذ اليوم الأول، وما أنسى أنك تعرضت لمصائب عديدة، كانت اليد الحمراء مترصدة لك ومربصة وأنت في منزل وطني يجمع جماعة من المواطنين، تتقصدك، فإذا بصديق يعديك دون معرفة لك ودون معرفة له، خرج وركب سيارتك أنت أيها العزيز الكبير، أنت أيها الصديق العزيز كنت تحب وطنك أكثر من حبك لروحك، كنت مقدرا لبلادك ولوطنك ولأعزائك الوطنيين، كان الإخوان يعتمدون عليك ويلتجئون إليك كلما فتح السجن في وجه أحدهم، في كل بلاد المغرب يجدونك، يذكرون امحمد بوستة، ويقدرون امحمد بوستة، وكلمته في الدفاع عن الإخوان وعن المناضلين الوطنيين. كنت عزيزا علينا جميعا وكنت محبوبا عندنا جميعا، لأن نفسك الطاهرة كانت تتقبل كل شيء في سبيل وطنك وفي سبيل العمل من أجل بلادك، كنت تجاهد وتناضل. وما أنسى الليالي التي قضيناها في تنظيم الحركة الوطنية يوم خلت الديار من الوطنيين جميعا ورمي بهم في السجون، وكنت الوحيد الذي يخرج من بيننا ليقول كلمة الحق في الدفاع عنهم جميعا، وكلهم يقدرونك، ويقولون وقف امحمد بوستة في المحكمة ليقول كذا، وقف امحمد بوستة ليقول كذا، وكانت كلماتك مسموعة ويترددها الناس ويترددها حتى المحامين الآخرين من أجل بلادك ومن أجل وطنك.
كنت أيها الصديق العزيز لاتحب وطنك فحسب، ولكن تحب كل المناضلين وكل العاملين في سبيل بلادك وفي سبيل وطنك، كنت تقدر الناس وكانت كلماتك مسموعة وكان وجهك محبوبا لدى الجميع، كنت تقول كلمة الصدق وكلمة الحب وانت الذي يراك المحبون لك والمخلصون لك والعاملون في صفوف حزبك مقدرون لكفاحك.
كنت أيها الصديق العزيز، صديق لجميع المظلومين وظنوا أنه أنت، وقتلوه فداء لك، ومنذ ذلك اليوم وهم يترصدونك، واليد الحمراء كانت تترصدك منذ اليوم الأول. ذلك لا لأنك زعيم من زعماء الحركة الوطنية ولكنك كنت زعيم المدافعين عن الوطن وعن الحركة الوطنية.
بهذا الطريق ومن هذا الباب الكبير دخلت إلى الوطن ودخلت إلى جماعتك الوطنية في حزب الاستقلال من هذا الطريق الواسع دخلت يوم عرفناك، عرفنا جهادك ونضالك وعرفناك مستعدا لكل شيء ولكل كبيرة ولكل صغيرة في سبيل هذا الوطن العزيز.
كنا حين نتعرض للسجن وعذابه لا نجد غيرك، نجدك في الميدان، تقول كلمة الحق وتدافع عن كل المظلومين، وعن كل الشرفاء الذين وهبوا حياتهم في سبيل الوطن.
كنت دائما، محبا لبلادك ولوطنك ولأبناء وطنك وكان دائما وطنك وشعبك يهتفون بك، ما أذكر أحدا أحبه علال الفاسي مثلما أحبك وما أذكر أحدا قدره علال الفاسي مثل ما قدرك، وما أذكر أحدا عرفه الوطن مثلما عرفك مجاهدا ومناضلا ومحبوبا لدى الجميع، محبوبا لدى الجميع في أنك بروحك المراكشية الطاهرة النظيفة تحب الجميع وتقدر الجميع وتضحك في وجه الجميع وتعمل في سبيل وطنك، وأنت تعرف خصومك وتعرف اعداءك، ولكنك تلقي بكلامهم في التراب وتعود إلى كلمتك الصائبة الطاهرة النظيفة، كلماتك منذ ذهب كانت، وكنت محبا لجميع الذين يعملون في بلادك، لا تفرق بين الذي يعمل في آخر نقطة في وطنك أو في أول نقطة في وطنك، كنت تحبهم جميعا، أنت الصديق الكبير لهم جميعا.
سيقولون الآن فقدنا بوستة، سنقول جميعا فقدنا أخانا العزيز، وفقدنا المناضل الكبير وفقدنا الحكيم، وأقول الكلمة من الصميم، الحكيم الذي كان في وقت الشدائد، يوم تخفو الحكمة يظهر فينا حكيم، قادر على أن يقول كلمة الحكمة وكلمة الصواب.
بكلمات حميمية، صادقة، من القلب وموجهة إلى القلب، كانت كلماتك دائما صدقا في صدق وكنت دائما تكافح وتناضل وتخوض المعركة لا من جانبها السهل ولكن من جانبها الصعب، كنت دائما مع أصدقائك وكان أصدقاؤك يحبونك، وحينما كنت أمينا لحزب الاستقلال، ماأزال أذكر أن الكلمة التي قالها شيوخ الحزب آنذاك وهم ينبهون علال الفاسي، ما أزال أذكر حينما تساءل أحدهم من إذن يخلف علال الفاسي فقالوا جميعا امحمد بوستة، ولذلك اخترت بدون تصويت لخلافة علال الفاسي، وما أدراك ماخلافة علال الفاسي، كنت تتتبع أقواله وأعماله وتعرف القدر الذي وهبك الله أن تكون خليفة زعيم من زعماء هذا الوطن. رحمك الله.
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