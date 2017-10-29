الأرصاد الجوية تبشر المغاربة بتساقطات مطرية وانخفاض الحرارة

العلم الإلكترونية

قال الحسين يوعابد، رئيس مصلحة التواصل بالمديرية الأرصاد الجوية، أن الأيام الثلاثة من الأسبوع المقبل، ستعرف نزول بعض الأمطار في المناطق الشمالية، والواجهة المتوسطية والسواحل الواقعة شمال مدينة آسفي، مع تشكل سحب هوائية باردة متفرقة في هذه المناطق.

وأضاف المتحدث، أن السواحل الأطلسية بين مدينتي الدار البيضاء وآسفي، ستسجل أمطارا ضعيفة ومتفرقة، خلال الأسبوع المقبل، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 15 و20 درجة، ومناطق الشاوية والغرب واللوكوس.

وتابع رئيس مصلحة التواصل بالمديرية الأرصاد الجوية، أن هذه التساقطات ستكون مصحوبة بأمطار رعدية محلية متوسطة إلى قوية نواحي الريف، والبوغاز ومناطق سايس، وهضاب الفوسفاط.

وبخصوص درجة الحرارة التي لا زالت تعرف ارتفاعا، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، يقول يوعابد إن ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها مناطق مغربية يعود إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة في الصحراء الكبرى قادمة من موريتانيا، باتجاه المناطق الوسطى والداخلية والشمالية الغربية للبلاد.

وأكد يوعابد أن المديرية العامة للأرصاد الجوية سجلت ارتفاعا قياسيا لدرجة الحرارة خلال شهر أكتوبر، في مدينة العيون التي وصلت فيها درجة الحرارة إلى 42.1 درجة، والعرائش 37.5، وأكادير 41، والنواصر 39، والسمارة 40.7، في الوقت الذي وصلت فيه درجة الحرارة في مدينة القنيطرة إلى 39.9 درجة.