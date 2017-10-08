الأخ نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال بـ 924 صوت من أصل 1232

هذه هي نتائج عملية انتخاب الأمين العام الجديد في المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال

تواصلت عملية انتخاب الأمين العام لحزب الاستقلال طيلة يوم السبت 7 أكتوبر 2017، حيث أعطى الانطلاقة الأخ نورالدين مضيان رئيس المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال لعملية التصويت لانتخاب الأمين العام الجديد في الساعة العاشرة صباحا، وأخبر الحاضرين بأنه لا يجوز إضافة أي صفة أو لقب لاسم المرشحين تحت طائلة الإلغاء.

وقبل الشروع في عملية التصويت تمت المناداة على ممثلين إثنين لمرشحي الأمانة العامة لمراقبة عملية التصويت. ومثل الأخ نزار بركة كل من عدنان بنشقرون ومحمد سالم بنمسعود ومثل الأخ حميد شباط كل من عبد الرحيم شباط وأحمد بوصطول. وبعد عملية التصويت تم إقفال باب التصويت في الساعة الرابعة بعد الزوال.

كما تمت المناداة على ممثلين اثنين لمرشحي الأمانة العامة لمراقبة عملية الفرز وهما عدنان بنشقرون ومحمد سالم بنمسعود اللذين مثلا الأخ نزار بركة، ومثل الأخ حميد شباط كل من حميد فتاح وعبد الإله الحسيني.

وتم الشروع في عملية فرز الأصوات حيث تم الاتفاق بين أعضاء مكتب رئاسة المؤتمر وممثلي المرشحين للأمانة العامة في عملية الفرز على أن يقبل التصويت ولو على ظهر ورقة التصويت ويقبل الاسم الشخصي أو العائلي، إذ تمت كتابته بصفة منفردة، وتقبل كتابة الاسمين ولو في صفحتي ورقة التصويت، ولا تقبل الأوراق التي تتضمن الرموز أو الأوصاف أو الصفات أو التوقيعات وكل ما من شأنه أن يمس بنزاهة وشفافية التصويت.

وبعد ذلك تمت عملية فتح صناديق التصويت واحدا واحدا ثم تم القيام بتجميع أوراق التصويت ثم احتساب أوراق التصويت، وأسفرت العملية على احتساب 1232 صوت من أصل 1283 أعضاء المجلس الوطني. ووصلت نسبة المشاركة 96,24 %.

وبعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات، أسفرت النتائج على أن الأصوات التي حصل عليها المرشح الأخ حميد شباط وصلت 230 صوت بينما الأصوات التي حصل عليها المرشح الأخ نزار بركة وصلت 924 ، وأن 78 صوتا ملغى وليس هناك أصوات متنازع بشأنها.