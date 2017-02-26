اكادير.. أزيد من 425 مليون درهم لإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية

• العلم الالكترونية: متابعة

حددت قيمة الاستثمارات المالية المرصودة لإنجاز مختلف مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عمالة أكادير إداوتنان في 425 مليون و217 ألف و292 درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 حتى نهاية سنة 2016.

وتفيد المعطيات الصادرة عن قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أن مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع، والتي وصل عددها إلى 717 مشروعا، بلغت 303 ملايين و424 ألف و264 درهما، فيما بلغ عدد الاشخاص المستفيدين من هذه المشاريع 351 ألف و 705 أشخاص. وقد بلغ مجموع الاستثمارات المرصودة لإنجاز المشاريع المصنفة ضمن محاربة الهشاشة والتهميش في مختلف الجماعات الترابية بعمالة أكادير خلال الفترة نفسها ما مجموعه 108 ملايين، و689 ألف و181 درهما، بلغت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية في تمويلها 63 مليون و 63 ألف و29 درهم، بينما وصل مجموع المستفيدات والمستفيدين منها إلى 17 ألفا، و 699 شخص.

ورصد استثمار مالي بقيمة 178 مليون و926 ألف و328 درهم، لتمويل المشاريع الخاصة بمحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري خلال الفترة نفسها، حيث بلغ مجموع هذه المشاريع 124 مشروعا، ساهم صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويلها بمبلغ وصل إلى 149 مليون وألف و700 درهم، بينما بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين منها 12 ألفا و 774 نسمة.

وبخصوص مشاريع البرنامج الأفقي، والتي بلغ عددها 369 مشروعا، فقد خصص لها مبلغ مالي بقيمة 92 مليون، و840 ألف و25 درهم، وبلغت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية في تمويلها ما قيمته 55 مليون و963 ألف و600 درهم. أما عدد المستفيدين من هذه المشاريع فوصل إلى 245 ألف و691 شخص. وبخصوص المشاريع المتعلقة بمحاربة الفقر في العالم القروي في عمالة أكادير إداوتنان، والبالغ عددها 131 مشروعا، فقد خصص لها مبلغ استثماري بقيمة 44 مليون و 761 ألف و 758 درهم، حددت مساهمة صندوق المبادرة الوطنية فيها في مبلغ 35 مليون، و 395 ألف و 935 درهم ، بينما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه المشاريع 75 ألف و541 نسمة.

وفي ما يتعلق بتوزيع المشاريع المنجزة حسب القطاعات، فإن التزود بالماء الصالح للشرب يأتي في المقدمة بمجموع 103 مشاريع، متبوعا في الرتبة الثانية بقطاع التربية والتكوين بمجموع 94 مشروعا، ثم المشاريع الفلاحية التي وصل عددها إلى 88 مشروعا، وفي الرتبة الرابعة يأتي تشييد المراكز المتعددة الاستعمالات والتي بلغ مجموعها 75 مركزا، متبوعة في الرتبة الخامسة بالمشاريع الموجهة لفك العزلة عن المناطق النائية والتجمعات السكنية القروية والجبلية والتي وصل عددها إلى 68 مشروعا.