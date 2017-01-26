افتتاح الدورة 48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: احتفاء بالمغرب ضيف شرف وإعجاب برواق المملكة

العلم الإلكترونية: متابعة

افتتح صباح اليوم الخميس 26 يناير 2017 بمقر أرض المعارض بالقاهرة، معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتفي هذه السنة بالمغرب كضيف شرف، حيث يندرج هذا التكريم للثقافة المغربية في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين كما يعكس حيوية التبادل الثقافي بينهما.

الافتتاح الرسمي للدورة ترأسه السيد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري والسيد حلمي النمنم وزير الثقافة في حكومة جمهورية مصر العربية والسيد محمد الأمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي والسيد أحمد التازي سفير المغرب بمصر.

وقد أبدى السيد رئيس الوزراء وأعضاء الوفد إعجابهم برواق وزارة الثقافة المغربية والكتب المعروضة فيه، والتي تظهر غنى وتنوع الثقافة المغربية، كما حضي الرواق باهتمام كبير من وسائل الإعلام المصرية السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية، التي قامت بتغطية رائعة لهذا الحدث، وأجرت لقاءات مع الفعاليات الثقافية المغربية الحاضرة.

يذكر أن الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة الذي يترأسه السيد وزير الثقافة محمد الأمن الصبيحي، يتكون من السيد لطفي المريني الكاتب العام للوزارة، والسيد جامع بيضا رئيس مؤسسة أرشيف المغرب والسيد أحمد بوكوس عميد المهد الملكي للثقافة الأمازيغية والسيد جمال الدين الهاني عميد كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط والسيد عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب والسيد نجيب خداري رئيس بيت الشعر بالمغرب والسيد أحمد أبرخا ممثل مؤسسة « المغرب تصدير » التي تدعم هذه المشاركة، إضافة إلى مسؤولي وزارة الثقافة المغربية.