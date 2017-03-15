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اغلبية مجلس جماعة القصر الكبير في لقاء تواصلي مع ساكنة المدينة
اغلبية مجلس جماعة القصر الكبير في لقاء تواصلي مع ساكنة المدينة
مجتمع
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من الاقاليم
15 مارس 2017
اغلبية مجلس جماعة القصر الكبير في لقاء تواصلي مع ساكنة المدينة
العلم
لقاء تواصلي مع ساكنة القصر الكبير
مجلس جماعة القصر الكبير
مدينة القصر الكبير
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