اعتقال 19 مغربيا من البسطاء من طرف ميليشيات البوليساريو والرباط تلتزم الصمت

انفصاليو البوليساريو يدعون أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار في المخدرات والإبل والسلاح يقودها سياسيون مغاربة

* العلم: الرباط

تتضارب الآراء والمعطيات في شأن اعتقال ميليشيات البوليساريو الانفصالية لمجموعة من المواطنين المغاربة في منطقة كلتة زمور بالصحراء المغربية. فبيد أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية سارعت الى إثقال بيان أصدرته في هذا الغرض بالتهم الثقيلة، حيث قالت إن الموقوفين 19 يعملون في تهريب المخدرات إلى المناطق المحررة وإلى الجزائر، وسرقة الإبل من الجزائر وإعادة بيعها بمدينة كلميم. واسترسلت قيادة الجبهة في إطلاق العنان للتهم بأن ادعت أن هذه المجموعة من المواطنين المغاربة الموقوفين يعملون تحت إمرة شبكة للاتجار في المخدرات يديرها مسؤول سياسي مغربي، عضو بالبرلمان المغربي رفقة شخصيات سياسية أخرى.

وذكرت المعلومات التي حصلت عليها «العلم» أن فرقة خاصة من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» زارت الموقوفين، وتشير المعطيات الأولية أن الأمر يتعلق بمواطنين مغاربة بسطاء يعملون بالتجارة بين المغرب وموريتانيا، وأن مليشيات البوليساريو فاجأتهم بالتوقيف والاعتقال، والدليل على أن مزاعم البوليساريو الانفصالية أن مليشياتها لم تعثر لديهم عن أية محجوزات مما ادعته من مخدرات وإبل وسجائر. وأنها تعمدت التهويل من هذا الحادث، بل وانتهزته لتلفيق التهم من خلال القول مثلا إن السيارة المحملة بالأسلحة التي ضبطها الجيش الموريتاني قبل أيام قليلة تعود إلى ملكية الموقوفين، بيد أن السيارة ضبطت في مكان بعيد جدا وتحديدا في الخط الفاصل بين التراب الموريتاني ومخيمات الرابوني.

ويرى ملاحظون أن جبهة البوليساريو الانفصالية تريد استثمار هذا الذي تعتبره صيدا ثمينا في موضوع إدراج السلطات الموريتانية حدودها مع مخيمات الرابوني كمنطقة عسكرية مغلقة في محاولة للايهام بأن المغاربة هم الذين يقومون بتهريب المخدرات والأسلحة وليس المافيات المتمركزة داخل المخيمات والتي يقودها مسؤولون قياديون في الجبهة الانفصالية، وإلى حدود صباح أمس التزمت السلطات المغربية الصمت تجاه هذا الحادث.