اعتقال صاحب “تريبورتور” أودى بحياة طفل وأرسل 10 آخرين إلى الإنعاش

العلم الإلكترونية

تمكنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة بني مكادة، آخيرا، من إلقاء القبض على صاحب الدراجة الثلاثية الذي كان في حالة فرار بعدما تسبب في حادثة سير، أودى بحياة طفل قاصر وأرسل عشرة آخرين إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، ولازال بعضهم إلى الآن في غرف الإنعاش، وذلك بعد انقلاب الدراجة التي تقلهم من أحد الأحياء الشعبية إلى شاطئ البحر.

المعلومات المتوفرة من مصادر أمنية، أفادت أن التحريات التي قامت بها مصلحة حوادث السير بمنطقة بني مكادة، أظهرت أن سائق الدراجة النارية ثلاثية العجلات، يشتغل خضارا في أحد الأسواق الشعبية بمنطقة “الجيراري”، يدعى (م.ح) من العمر 35 سنة، وكان يستغل دراجته “تريبورتور” كوسيلة نقل سرية، لإيصال الأطفال القاصرين والشبان إلى وجهتهم في شواطئ معلومة، مقابل عمولة مالية يتم الاتفاق بشأنها مسبقا عند كل رحلة.

وكان الحادث الذي وقع منتصف نهار يوم الأحد الماضي، بحي “الجيراري” بمقاطعة بني مكادة، خلف صدمة كبيرة في أوساط سكان مدينة طنجة، خاصة وأن مشاهد نقل الأشخاص بواسطة “تريبورتور” أصبحت معتادة في فصل الصيف.

وحسب ما أكده مصدر طبي من مستشفى محمد الخامس للجريدة، فإن أغلب الراكبين من الأطفال القاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، تراوحت إصابة أربعة منهم بين كسور خطيرة في الرأس والجمجمة، في حين أصيب ستة آخرون بجروح ورضوض في الأيدي والأرجل، وأنهم استعادوا وعيهم بعد الإسعافات الأولية.

ووقع الحادث حسب التحريات التي أنجزتها عناصر الشرطة بمصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن بني مكادة، بسبب السرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق دراجته الثلاثية، وعند وصوله إلى طريق منحدرة، حاول تجنب الاصطدام بشاحنة قادمة في الاتجاه المعاكس، لكنه فقد السيطرة على المقود واصطدم بسور مدرسة المختار السوسي، مما أدى إلى سقوط الراكبين فوق بعضهم مدرجين في الدماء.