اعتقال تلاتة أشخاص ضمنهم “مقدم” تربصو بموكب الملك بمدينة مراكش

• نجاة الناصري أفادت مصادر عليمة للجريدة ، أن المصالح الأمنية بمراكش تمكنت مساء يومه الاحد 25 دجنبر من إيقاف عون سلطة برتبة “مقدم” بعد تورطه في التربص بسيارة الملك محمد السادس ، أتناء زيارته التفقدية لاحياء الازدهار والمسار و السعادة.





وإستنادا لدات المصاد، فقد تم اقتياد الموقوف الى مقر الدائرة الأمنية 16 بديور السعادة للتحقيق معه . هدا وقد سبق أن اعتقلت مصالح الأمن يومه الجمعة 23 دجنبر الجاري متربصين بالموكب الملكي بمراكش.

وأوضحت مصادرنا، أن الموقوفين الذين تم احالتهم على مصلحة الإستعلامات العامة كانوا على متن ثلاث سيارات , واحدة مرقمة بمراكش والباقيتين مرقمتين بمدن أخرى.

هدا وقد كانت وزارة الداخلية نفت، استفادة أي شخص من أي امتياز جراء اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، وأضافت ضمن بلاغ صادر عنها: “مثل هذه التصرفات تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما أنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون”.

وشددت الوزارة، على أن ” المصالح الأمنية التي ترافق الموكب الملكي لن تتسلم أي طلب يتم تقديمه بهذه الطريقة كيفما كان نوعه. كما أن هذه المصالح غير مسؤولة في حالة وقوع كارثة، لا قدر الله ، لأصحاب هذه التصرفات”.وأشارت إلى أنه سبق لها أن نبهت مرات عديدة إلى خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.