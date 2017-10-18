اعتقالات وفوضى ب”دونور” لاقتناء تذكرة مباراة الوداد

العلم الإلكترونية

شهدت عملية بيع تذاكر مباراة فريق الوداد البيضاوي ضد فريق إتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأربعاء، فوضى عارمة بسب الإزدحام بين الجماهير التي جاءت لإقتناء تذاكر المباراة.

ورغم الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتشددة، التي اتخذتها “شركة الدار البيضاء للتنظيم والتظاهرات”، إلا أن فوضى كبيرة واكبت اقتناء التذاكر من أكشاك ملعب مركب محمد الخامس.

وقامت السلطات الأمنية باعتقال العديد من الأشخاص القاصرين الذين قاموا بأعمال شغب وفوضى في جنبات “دونور”.

وكان الجمهور الودادي عبر عن غضبه بسبب تحديد اللجنة المنظمة لنقطة بيع “وحيدة” لتذاكر المباراة، التي (حددتها) في الشبابيك التابعة لمركب محمد الخامس، إذ طالب الجمهور توسيع نقاط البيع، كما جرت به العادة في المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الوداد الرياضي، قرروا إبعاد المجموعة عن الضغوطات والدخول في تجمع إعدادي مغلق بالصخيرات، تأهباً لقمة الحسم أمام إتحاد العاصمة الجزائري.