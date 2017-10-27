اعتراضات على ميزانية الجماعة الحضرية للدارالبيضاء الموافق عليها بالأغلبية العددية

العلم: شعيب لفريخ

وافق مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر الماضي خلال يوم واحد بدل يومين، كما سبق الإعلان عن ذلك من قبل، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2018، والمقدرة بحوالي، 3 مليار و750 مليون درهم، بالأغلبية العددية 64 صوت ضد 13 صوت، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقد اعتبر مجموعة من أعضاء المجلس، الذين اعتادوا على التصويت فيما قبل على الميزانيات السابقة، أن أرقام ومخصصات بنود ميزانية 2018، غير مقنعة ولا تستجيب للانتظارات الملحة، فضلا عن ضعف الشفافية والمقاربة التشاركية، في مايتعلق بإعداد الميزانية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على العديد من النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة، ويتعلق الأمر بالتحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي للمقاطعات برسم السنة المالية 2017؛ قرارات التخطـيط لحدود الطرق العامة بمقاطعات الدارالبيضاء؛ تسمية بعض الأزقة والشوارع والساحات بجماعة الدارالبيضاء؛ نزع ملكية القطعة الأرضية ذات مساحة 450 مترا مربعا “محطة الوقود موبيل” لشق طريق عمومي؛ تفويت قطعتين أرضيتين بمقاطعة المعاريف، مساحتهما 495م و440م 2 لفائدة الأملاك المخزنية لإحداث مرافق تابعة لمصالح الأمن؛ إلغاء المقررالموقع بتاريخ 24 أكتوبر2012 المتعلق باتفاقية شراكة مع مصرف المغرب من اجل إنشاء مربد عمومي؛ مشروع اتفاقية بين جمــاعة الدارالبيضاء وشركة سيفيم وبنك مصرف المغرب المتعلقة بتوفير دعم لجمــاعة الدارالبيضاء؛ تخصيص جزء من القطعة الأرضية مساحتها 3665 مترا مربعا المحتضنة للكرة الأرضية من طرف الدولة الملك الخاص في انتظار ترتيبها في الملك العام لجماعة الدارالبيضاء ونقل ملكيتها في إسم الجماعة؛ اقتناء قطعة أرضية مساحتها ا 939 م مربع عن طريق التراضي عوض نزع الملكية المتخذ بمقرر موقع بتاريخ 12 يناير 2012؛ اقتناء الأراضي المشمولة بالارتفاق لمشروع مدارة شارع سيدي معروف غير المشار إليها بتصميم التهيئة لقطاع عين الشق؛ اقتناء قطع أرضية مخصصة لتجهيزات القرب في إطار مشــــروع إعــــــــادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمقاطعة عين الشق؛ إحداث مكاتب فرعية للحالة المدنية بالمقاطعات؛ بالإضافة إلى الموافقة على الهيكل الإداري الجديد للمقاطعات الجماعية.

أما بخصوص النقاط الأخرى المدرجة بجدول أعمال الدورة، ومن ضمنها تلك المثقلة بالاقتناءات والتفويتات العقارية، فقد ارتأى أعضاء المجلس دراستها والتصويت عليها خلال دورة استثنائية مقبلة، ويتعلق الأمر ب: الموافقة على القيمة العقارية لاقتناء قطع أرضية بمقاطعة سباتة ذات مساحة مساحتها 10858 م مربع بغرض وضعها رهن إشارة شركة ليدك من طرف السلطة المفوضة قصد إنجاز أحواض تجميع المياه ؛ الموافقة عـلى القيمة العقـارية لـتفــويت القـطعــتين الأرضيـتيـن الـمتـواجدتـين بمـقـاطعة الفـداء ذات المساحتين 3690 م مربع و5572 مربع لفائدة الدولة الملك الخاص للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل بناء مقر جديد للمنطقة الأمنية درب السلطان الفداء؛ نزع ملكية واقتناء عقارات متعلقة بالخواص بتجزئة الخير (الحديوي) بسيدي معروف بمقاطعة عين الشق؛ مشروع القرار التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة.