اسفي.. تدارس الصعوبات التي تواجه الوكالة المستقلة للنقل الحضري

• العلم الالكترونية: عصام الرعضة

انعقـد المجلس الإداري للوكالة المستقلة للنقل الحضري لآسفي يوم 16 فبراير 2017 في دورته العادية، تحت رئاسة عامل إقليم آسفي الحسين شاينان، وبحضور مدير الوكالة العربي بوعيشة، والذي يبذل مجهودات جبارة من اجل تحسين الخدمات داخل الوكالة رغم قلة الإمكانيات.!

وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس ميزانية الوكالة في شقيها التسييري و الاستثماري برسم سنة 2017، و اعتماد حسابات الوكالة برسم سنة 2015.كما تم الوقوف على الإكراهات و الصعوبات التي تعرفها الوكالة. و مدى انعكاس هـذه الوضعية علـى أداء الأسطول، و بالتالـي تدني الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

ووعيا من المجلس الإداري بالدور الاجتماعي و الحيوي الذي تقوم به الوكالة باعتبارها الوكالة الوحيدة وطنيا بعد تفويت تدبير هذا المرفق في إطار التدبير المفوض وطنيا، و من أجل تحسين خدماتها و الاستجابة لتطلعات المرتفقين، فقد دعا إلى دعم هذه المؤسسة و توفير الشروط الضرورية. لم يفت المجلس الإداري التذكير بكون الوكالة تعتبر مشروعا جماعيا يستلزم مساهمة الجميع بما في ذلك المواطن و المجتمع المدني، من أجل صيانة الحافلات و المحافظة عليها و ضمان استمراريتها، و لم يخف أعضاء المجلس قلقهم من تكرار الأعمال المشينة و التخريبية التي يتعرض لها أسطول الوكالة مما ينعكس سلبا على جودة خدماتها.

و فــــي الأخير أشاد المجلس الإداري بالمجهودات التي تبذلهـا الوكالة والعاملين بها من أجل الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها.