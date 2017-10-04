استياء عارم وسط عدد من المستثمرين بالدار البيضاء بسبب الوقاية المدنية

العلم: البيضاء – رضوان

لا حديث وسط عدد كبير من المستثمرين بالدار البيضاء عن الاستياء العارم بسبب التصرفات اللامسؤولة للمسؤول الأول عن الوقاية المدنية، ولعل ما وقع لأحد المستثمرين الأجانب لخير دليل على ذلك.

فأمام باب دار الخدمات أو الشباك الوحيد كما يحلو للبعض أن يسميه، يتفرج المارة على عدد من المواطنين الوافدين لهذه المصلحة والجميع يتكلم بلغة شديدة اللهجة من جراء تصرفات المسؤولين خاصة الوقاية المدنية.

أحد المستمرين الأجانب وسط الدار البيضاء صرح لنا بأنه منذ مدة زمنية طويلة وهو ينتظر مصلحة الوقاية المدنية للتوقيع له على ملفه، ولولا تدخل جهات مسؤولة لانتظر سنة أخرى لإنجاز مشروعه، وأضاف بأن خضع للقيل والقال من أجل اللقاء بالمسؤول الأول عن ثكنة بوجي، وهو ما دفع بالإدارة المركزية إلى التدخل.

أحد المقاولين بعمالة الحي الحسني يتساءل عن السبب الرئيسي الذي يدفع المقاول التوجه من الحي الحسني إلى وسط المدينة من أجل توقيع المسؤول الأول عن الوقاية المدنية،وكأن المراكز الأخرى التابعة للوقاية المدنية لا مصداقية لها،هذا الإجراء أو هذه المسطرة تفقد القيمة المهنية لعناصر الوقاية المدنية بمختلف تكناتهم،وكأنهم غير مؤهلين لاتخاذ القرار.

لقد أصبح من اللازم على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بمصالح المواطنين وعرقلة مشاريعهم وابتزازهم بشتى الطرق، مما يضيع الفرص على عدد كبير من اليد العاملة في حالة توقف المشاريع، والنموذج أصبح واضحا للجميع بثكنة بوجي وسط المدينة وعلاقتها بالمستثمرين الذين أصبحوا يطلبون سحب ملفاتهم والعودة من حيث أتوا عوض الانتظار.