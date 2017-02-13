استهداف قيادة “داعش” بضربة جوية ومصير البغدادي مجهول

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أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين 12 فبراير، أن قواته الجوية نفذت غارة على منزل كان يعتقد بأن زعيم تنظيم الدولة (داعش) أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم.

ولم يوضح الجيش العراقي، في بيان له، ما إذا كان البغدادي قد استهدف.وذكر البيان أن طائرات (إف-16) العراقية استهدفت المنزل الكائن في غرب العراق أول أمس السبت.

ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم الذين قال إنهم قتلوا في الغارة الجوية، لكن القائمة لم تشمل البغدادي.