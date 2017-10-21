استقلاليات واستقلاليو سلا يحتفون بالأمين العام الأخ نزار بركة

الاستقلاليات والاستقلاليون يجتمعون في سلا من أجل التعاضد وليلعب حزب الاستقلال دوره الريادي

الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال:

الوحدة والحكمة والمسؤولية عناصر رأسمال الاستقلاليات والاستقلاليين

الانكباب على الأولويات الملحة التي حددها جلالة الملك

إعادة الثقة للمناضلين وفتح المجال لكل النيات الصالحة والإرادات الصادقة من أجل توحيد الصفوف

العلم: الرباط – تـ: الأشعري

شهدت مدينة سلا يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 أول لقاء تواصلي بين الأمين العام لحزب الاستقلال الأخ نزار بركة بعد انتخابه أمينا عام في المؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال ومناضلي الحزب بهذه المدينة.

وكان اللقاء مناسبة للاحتفاء بالأخوين شيبة ماء العينين وعزيز هيلالي عضوي اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمناسبة انتخابهما ضمن قيادة الحزب، وذلك بحضور الأمين العام الأسبق للحزب الأخ عباس الفاسي وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وشخصيات سياسية ونقابية ومدنية، بالإضافة إلى أن هذا اللقاء كان فرصة للترحم على مجموعة من المناضلين الذين وافاهم الأجل أخيرا في مقدمتهم الأستاذ محمد بن عبد الهادي القباب، والترحم أيضا على جميع المجاهدين وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي. وكانت مناسبة كذلك لتقديم هدايا تذكارية للمحتفى بهم.

باسم الله الرحمان الرحيم

الأخوة عضوات وأعضاء اللجنة التنفيذية؛

أخواتي، إخواني، من أطر ومناضلات ومناضلي مدينة سلا من مختلف تنظيمات الحزب، المحلية والإقليمية، ومنظماته الموازية والروابط المهنية؛

حضرات السيدات والسادة من فعاليات مدينة سلا؛

– سعيد بأن أكون معكم في هذا اللقاء التواصلي بمدينة سلا الذي، يأتي كما تعلمون، في أعقاب استحقاق تنظيمي هام وصعب في مسار حزبنا، انتهى والحمد لله:

– بانتصار الحزب،

– وانتصار الديمقراطية الداخلية،

– وانتصار كفة الوحدة والحكمة والتعقل والمسؤولية، التي هي الرأسمال الحقيقي للاستقلاليات والاستقلاليين؛

هناك ربح آخر خرجنا به من المؤتمر 17، وهو كيف أننا في خضم اللحظات الصعبة، انبعث فينا جميعا مجددا الشعور الاستقلالي، والشعور بالانتماء إلى البيت الاستقلالي؛

رغم الصعوبات والتحديات التي نعرفها جميعا، والتي لا داعي للعودة إليها، لأنها تنتمي اليوم إلى الماضي الذي ينبغي أن نعمل جاهدين لكي لا يتكرر؛

إذن، انتهى المؤتمر؛

واليوم ينبغي أن نوحد جهودنا جميعا، ونضع اليد في اليد من أجل مباشرة مسلسل إعادة بناء البيت الداخلي، وإصلاح الاختلالات، وتطوير الأداء بما يخدم بالملموس المواطنات والمواطنين، ويساهم في إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية؛

الحاجة ستكون أيضا إلى كل الشركاء السياسيين، والفعاليات المدنية، والقوى الحية، من أجل أن نواجه معا ما تعرفه بلادنا اليوم من تحديات اقتصادية واجتماعية، وتداعياتها على حياة المواطنات والمواطنين، في الشغل والصحة والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى…

اليوم، هناك نفس إصلاحي جديد وقوي أطلقه جلالة الملك، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة؛

وهذا يقتضي انطلاق تعبئة وطنية قوية وواسعة، من أجل انخراط الجميع، مؤسسات وفاعلين ومواطنين، في إنجاح القطائع التي من شأنها استعادة الثقة داخل المجتمع؛

والانكباب على الأولويات الملحة التي حددها جلالة الملك في خطابه:

اعتماد الحكامة الجيدة: وضع آليات دائمة وممنهجة ومندمجة في كل مشروع على حدة (فضلا عن المجلس الأعلى للحسابات) لتتبع إنجاز المشاريع التنموية والاجتماعية بانتظام وتقييم نتائجها بالنزاهة والكرامة التي تقتضيهما المحاسبة؛

– النموذج التنموي الجديد: المرور إلى السرعة القصوى في التفكير والتصور من أجل إرساء نموذج تنموي جديد مندمج وفق مقاربة تشاركية، يستهدف القضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإحداث قطيعة مع العقليات والممارسات المعيقة للتقدم والتطور؛ وبلورة مقاربات وبدائل مبتكرة؛

– تفعيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع: وضع جدولة زمنية لنقل الاختصاصات والموارد المالية، واضطلاع المنتخبين بمسؤولياتهم في التجاوب مع حاجيات الساكنة ومطالبها المشروعة، والسعي نحو بلورة المبادرات الخلاقة في هذا الصدد، وإخراج ميثاق اللاتمركز بنقل اختصاصات متقدمة إلى أجهزة ومصالح الدولة في الجهات والأقاليم؛

– تحويل الشباب إلى محرك للتنمية وليس معيقا لعجلة التنمية: وتعبئة كل الفعاليات والقوى الحية لوضع سياسة جديدة مندمجة تتضمن مبادرات مبتكرة في التكوين والشغل والادماج الاجتماعي للشباب، مع الإسراع بتنزيل مجلس الشباب كفضاء دستوري للحوار والترافع والمشاركة بالنسبة للشباب…

وكما تلاحظون، أن جميع هذه الأولويات تلتقي في خدمة المواطن، أينما كان في المدينة أو في القرية؛

ونحن مدعوون منذ الآن – وهذه هي المسؤولية وهي الانتداب الحقيقي – مدعوون كأطر حزبية ومنتخبين وفاعلين سياسيين ومدنيين، أن نستحضر مقاصد وغايات هذه الأولويات، من خلال ما سنقوم به من مبادرات مواطنة وبرامج ومشاريع تنموية واجتماعية وثقافية ورياضية، في الأحياء والجماعات والدوائر التي ننتمي إليها لفائدة ساكنتها…

وفقنا الله لما فيه خير المواطنات والمواطنين والصالح العام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

اعتبر الأخ شيبة ماء العينين، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في كلمة تقدم بها في هذا اللقاء أن هذا الحفل فرصة طيبة، ارتآه عدد من الإخوة المناضلين في مدينة سلا عند انتهاء إعلان نتائج اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، واتخذوا هذه المبادرة من أجل أن تكون أول فرصة للتواصل بين الأخ الأمين العام والجماهير الاستقلالية والمناضلين الاستقلاليين من أجل تبادل التحية والتهاني بهذه المناسبة.

وهنأ الأخ شيبة الأمين العام الأخ نزار بركة على الثقة التي حظي بها من طرف جميع المناضلين والمناضلات والنتيجة الباهرة التي حصل عليها وعلى الثقة الملكية السامية، التي وردت في الرسالة الملكية، والتي اشاد فيها جلالة الملك بخصال الأمين العام الحميدة، كما أشاد أيضا بالبرنامج الذي استعرض الأخ الأمين العام بعض محاوره في كلمة تقدم لها في هذا الحفل.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن انتخاب الأخ الأمين العام تم على أساس كفاءته والثقة المتبادلة التي نسجها منذ مدة طويلة مع مختلف المناضلين الاستقلاليين وعلى الصعيد الوطني من خلال المسؤوليات التي تحملها في مختلف القطاعات، فكان مثال الوزير الناجح، المتواضع، وزير الحوار، وزير الدفاع عن المصلحة العامة.

وأفاد أن الأخ الأمين العام انتخب لشخصه وانتخب على أساس برنامجه الواضح، وهنأ الأخ شيبة أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد وتمنى لهم النجاح في الاقلاع بالعمل الحزبي بصفة عامة، والاسهام أيضا في اعطاء تصورات عامة لمصلحة البلاد في المؤسسات المنتخبة، وتمنى أن يكون العمل يدا في يد من أجل إخراج التصور الاستقلالي الباحث عن المصلحة العامة للبلاد في إطار التوجهات الملكية.

واعتز الأخ شيبة بهذا اللقاء المنظم في مدينة سلا المجاهدة، والتي برهنت عبر التاريخ على أنها كانت من أهم الثغور المدافعة عن حوزة البلاد في الماضي وفي الحاضر، مدينة سلا التي كانت حاضرة إبان الحركة الوطنية، وهي المدينة الثالثة في عدد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وترحم على روح الفقيد أبو بكر القادري الذي كان دائما مدافعا عن مدينة سلا وعن الروح الاسلامية والروح الوطنية والقيم الأخلاقية. وقال إن هذه المدينة محظوظة دوما في مسار التاريخ، لكنها أيضا محظوظة في هذه المحطات لأنها أول مدينة يزورها الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال واللجنة التنفيذية الجديدة. واعتبر هذه اللحظة إيجابية من أجل جمع الشمل ومن أجل التعاضد بين جميع المناضلين الاستقلاليين والإستقلاليات ليلعب الحزب دوره التاريخي باعتباره ضمير الأمة.

من جهته توجه الأخ عزيز هيلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في كلمة بالمناسبة في البداية بالشكر الجزيل وكل الامتنان والتقدير للذين نظموا هذه المبادرة النبيلة والحميمية في نفس الوقت لتجميع هذه الصفوة من أبناء سلا البررة من مناضلين استقلاليين شرفاء، خبرت سلا جهادهم وصمودهم ونضالهم وتفانيهم لخدمة قضايا هذه المدينة المجاهدة وممثلين لجمعيات من المجتمع المدني الذين يتقاسمون هموم هذه المدينة الثقافية والاجتماعية والتنموية وتطلع ساكنتها إلى مستقبل أفضل.

وأضاف الأخ هيلال أن جيل الرواد والزعماء التاريخيين لهذه المدينة أمثال المجاهد أبوبكر القادري وعبد الرحيم بوعبيد وأحمد بليماني ومحمد البقالي وللارقية المرانية وفاطمة زنيبرية وفاطمة حصار وعبد العزيز النجار والطاهر زنيبر والعربي حصار وأحمد هيلالي وبنعاشر بنغموش وأبو بكر بنبراهيم وأنس بنغموش والحاج محمد بنعياد… والقائمة طويلة جدا تدعونا اليوم قبل الغد إلى مواصلة معركة الحرية والديمقراطية مقرونة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويكفي اليوم شرفا أن كان لأبناء سلا دور وموطأ قدم في تخطيط وثيقة الاستقلال والتوقيع عليها وكذلك إسالة دم شهدائها في انتفاضة 29 يناير 1944 لتدشين عهد جديد من النضال من أجل تحرير الوطن وإقرار الحرية والديمقراطية، وبعد ذلك عند أول تجربة للمجالس الجماعية سنة 1960 حيث عبر رئيس أول مجلس بلدي لسلا آنذاك المرحوم الحاج أحمد بليماني في صرخة ملأت أرجاء الوطن ليستنكر محدودية دور واختصاصات وإمكانيات الجماعات المحلية لحل مشاكل الساكنة وتحقيق التنمية المحلية، وكانت بذلك أول إشارة إلى ضرورة إرساء ميثاق جماعي حقيقي لتدبير شؤون الجماعة.

وقال الأخ هيلالي: «فإذا كان جيل الرواد قد ترك بصماته الخالدة في تاريخ هذه المدينة، فنحن اليوم مدعوون لتكثيف الجهود والتنسيق مع كل الإرادات الحية الوطنية». ودعا إلى إعادة الاعتبار لهذه المدينة المجاهدة والمساهمة في تطوير منظومة الاستماع والتأطير والتفاعل مع انتظارات مدينة مليونية لم تأخذ حقها في الإقلاع التنموي.

وعبر الأخ هيلالي عن مشاعر الفرح عند إعلان الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ نزار بركة بفوزه بمقعد في اللجنة التنفيذية إلى جانب زمرة من أطر الحزب ولكن في الوقت نفسه شعر برهبة شديدة من ثقل المسؤولية ومن صعوبة ملء هذا المقعد بكل ما يستحق من كفاءة وتبصر ونضالية ونكران للذات وقدرة على الاستماع للجميع وسعة الصدر ومواجهة كل ما من شأنه المس بحرمة الحزب ومبادئه وقيمه وتراثه وتاريخ رجالاته العظام أمثال الزعيم الخالد ورئيس الحزب علال الفاسي والمجاهد عبد الكريم الزرقطوني والشهيد عبد العزيز بن ادريس والمجاهد امحمد بوستة وعبد الكريم غلاب والهاشمي الفيلالي..

وآخرون، الذين تعهدوا خدمة الوطن والمواطنين وتقديم كل التضحيات من أجل الإسلام الوسطي والوحدة الترابية والملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية الاجتماعية.

وأكد على تقوية الحزب ومنحه كل الفرص ليقوم بدوره الكامل ويتبوأ المكانة التي تليق بتاريخه ومبادئه وتضحيات نسائه ورجالاته. الالتزام بإعادة الثقة للمناضلين وبسط اليد وفتح القلب لكل النيات الصالحة والإرادات الصادقة من أجل توحيد الصفوف وتحسين أداء المؤسسات الحزبية. وإعادة الاعتبار لمدينة سلا التي تحتاج إلى أيادي أبنائها وصدق نوايا كل مكوناتها حتى تستطيع ربح رهانات التنمية بمختلف أحيائها ودروبها. ومد جسور العمل المشترك والمتكامل مع كل مكونات المجتمع المدني السلاوي الغيور والفاعل في الساحة الجمعوية بسلا.

وقدم الحفل الأخ بدر بن علاش عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي أكد اعتزاز سلا باحتضان أول نشاط بالأخ الأمين العام، رفقة أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد، المنتخبون خلال المؤتمر العام 17 للحزب، والذي انتهت أشغاله قبل أيام معدودة، مؤكدا أن هذا مبعث فخر واعتزاز، ويعطي إشارات قوية، بأن المستقبل سيكون أفضل.

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي