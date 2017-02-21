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استقبال فخم لجلالة الملك محمد السادس بالقصر الرئاسي بزامبيا
استقبال فخم لجلالة الملك محمد السادس بالقصر الرئاسي بزامبيا
سياسة
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متابعات
21 فبراير 2017
استقبال فخم لجلالة الملك محمد السادس بالقصر الرئاسي بزامبيا
العلم
القصر الرئاسي بزامبيا
المغرب
الملك محمد السادس
زامبيا
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