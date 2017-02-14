استفادة تلاميذ إقليم أزيلال من حملة طبية لداء السكري ضمن برنامج الصحة المدرسية

العلم الإلكترونية: متابعة

في إطار برنامج الصحة المدرسية وتبعا للاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية المبرمجة بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، ونظرا للاهتمام الذي توليه وزارة الصحة للشباب المتمدرس، تنظم مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال بتعاون مع جمعية أزيلال لمرضى السكري وبتنسيق مع مديرية وزارة التربية الوطنية بالإقليم حملة للكشف عن داء السكري في الوسط المدرسي بمدينة أزيلال وفق برنامج يمتد من 23 يناير إلى 28 فبراير 2017.

وتهدف هذه الحملة إلى الكشف والتكفل بالحالات التي تعاني داء السكري، إضافة إلى القيام بأنشطة تحسيسية حول هذا الداء. وستشمل هذه الحملة سبعة مدارس ابتدائية وستة اعداديات وثلاث ثانويات بالإقليم. منذ انطلاق الحملة إلى غاية 25 يناير 2017 استفاد أزيد من 220 تلميذ وتلميذة بكل من الثانوية التأهيلية المسيرة وثانوية أوزود والثانوية التقنية محمد السادس.

وقد استحسن التلاميذ والأطر التعليمية لهذه المدارس هذه المبادرة الطبية، شاكرين كل من أشرف وساهم في تنظيمها.