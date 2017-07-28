استعدادات مكثفة بقصر مرشان لإقامة حفل عيد العرش

العلم الإلكترونية

يعرف القصر الملكي بمرشان استعدادات لوجيستية وتنظيمية مكثفة، منذ أول أمس الأربعاء، وذلك في إطار التحضيرات الخاصة باحتفالات عيد العرش، حيث ينتظر أن يلقي الملك محمد السادس خطاب العرش، الذي تتوجه إليه الأنظار، بعد غد الأحد، في سياق أزمة حراك الريف التي وصلت إلى الباب المسدود.

وعلم من مصادر مطلعة، أن قصر مرشان يشهد أشغال تجديد حلته على قدم وساق، إذ تم تثبيت خيام كبيرة في ساحاته الخارجية، وتزيين الحدائق الخضراء، وتجهيز فضاءات استقبال ضيوف الاحتفالات بالذكرى الـ18 لاعتلاء الملك محمد السادس كرسي الحكم بالمملكة خلفا لوالده الحسن الثاني.

كما وصلت إلى مدينة طنجة -تضيف مصادرنا- فرقة من فرسان الخيالة التابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث استقرت خيولها بنادي الفروسية، في منطقة «كوريندة»، استعدادا للمشاركة في فعاليات احتفالات عيد العرش.