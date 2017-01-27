استخراج كيلوغرام و175 غراما من مخدر الكوكايين من معدة فنزويلي بمطار مراكش

علم لدى ولاية أمن مراكش أن كمية المخدرات التي تم استخراجها من معدة مواطن من جنسية فنزويلية، ناهزت 75 كبسولة تحتوي في مجموعها على كيلوغرام واحد و175 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة كانت قد أوقفت، يوم الثلاثاء الماضي، المشتبه فيه المنحدر من فنزويلا، والبالغ من العمر 29 سنة، وذلك عندما كان على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار لشبونة بالبرتغال، حيث أسفرت عملية المراقبة بالأشعة عن وجود كمية من المخدرات داخل معدته.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل لاستخراج كبسولات المخدرات التي ابتلعها، حيث لازال يخضع إلى حدود الآن للمراقبة الطبية، وذلك في انتظار التحقق من سلامة وضعه الصحي ليتسنى إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية، تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.