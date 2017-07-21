استحواذ البنك الشعبي على ثاني أكبر بنك في النيجر

العلم: زينب ياسين

اشترى البنك الشعبي المركزي المغربي نسبة 69.5 من رأسمال “البنك الدولي الإفريقي” في النيجر، يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2017. وقد أعلنت المجموعة المصرفية أن هذا البنك هو ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في النيجر.

وجرت مراسم توقيع الاتفاق في نيامي بحضور وزير المالية النيجري مسعودو حسومي ورئيس مجلس إدارة المجموعة المغربية محمد بن شعبون.

وصرح البنك الشعبي في بلاغ ان “عملية إعادة الهيكلة هذه تقضي استحواذ حصة الدولة مرفقة بزيادة رأس المال لتعزيز الأموال الخاصة بالمصرف بشكل كبير”.

كما أن المؤسسة المغربية وعدت بحماية كل الوظائف والمكتسبات الاجتماعية للعاملين في البنك النيجري.