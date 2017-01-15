ارتفاع عدد السياح الوافدين على أكادير في دجنبر 2016 بمعدل 95ر22 في المائة

ارتفع عدد السياح الوافدين على مدينة أكادير خلال شهر دجنبر الماضي بمعدل 95 ر22 في المائة، حيث بلغ عدد الوافدين على هذه الوجهة من مختلف الجنسيات 69 ألف و 943 سائحا ، بينما وصل عدد الوافدين في ذات الفترة من سنة 2015 ما مجموعه 56 ألف و 888 سائحا.

وتفيد الأرقام الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكاديرـ سوس ماسة، أن هذا التحسن في عدد الوافدين على وجهة أكادير يعزى إلى الانتعاشة التي عرفتها السوق السياحية الوطنية ، إضافة إلى بعض الاسواق التقليدية الأجنبية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للسوقين الفرنسية والألمانية.

وفي هذا السياق، سجل ارتفاع في عدد الوافدين من مختلف المدن المغربية على وحدات الإيواء السياحي المصنفة في أكادير وذلك بمعدل 31ر10 في المائة، حيث بلغ عددهم 24 ألفا و 96 سائحا ، محتلين بذلك الرتبة الأولى، مقابل 21 ألف و 843 سائحا في دجنبر 2015.

وعرف تدفق السياح الألمان على أكادير في دجنبر 2016 ارتفاعا استثنائيا بلغ معدله 71ر104 في المائة مقارنة مع دجنبر 2015 ، حيث قفز عدد الوافدين على أكادير من مختلف المقاطعات الألمانية إلى 10 آلاف و 786 سائحا ، بينما كان هذا العدد في حدود 5 آلاف و 269 سائحا في دجنبر 2015.

كما سجل تحسن في عدد السياح الوافدين على أكادير من السوق الفرنسية وذلك بمعدل 57ر34 في المائة ، حيث وصل عدد الوافدين من هذه السوق 10 آلاف و 546 سائحا في دجنبر الماضي ، مقابل 7 آلاف و 837 سائحا في الشهر الأخير من سنة 2015.

واستقبلت الفنادق المصنفة ضمن فئة 4 نجوم أكبر عدد من السياح الوافدين على أكادير في دجنبر الماضي وذلك بما مجموعه 24 ألف و 425 سائحا ، متبوعة في الصف الثاني بالفنادق من فئة 5 نجوم التي استقبلت 16 الف و 113 سائحا ، ثم القرى السياحية في الصف الثالث حيث استقبلت 13 ألف و 558 سائحا.

وبلغ معدل الإقامة بالنسبة لكل سائح في مختلف الفنادق والإقامات والقرى السياحية المصنفة في أكادير خلال الشهر الأخير من العام الماضي 33ر4 أيام ، مقابل 26ر4 أيام في دجنبر 2015.