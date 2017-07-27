ارتفاع العجز التجاري بالمغرب: واردات المغرب تفوق صادراته خلال عام 2017

أفاد تقرير لمكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع خلال النصف الأول من السنة الجارية 2017 بنسبة 8,2 في المائة ليصل إلى 94 مليون درهم، مقابل 87 مليار درهم خلال السنة الماضية، و هي زيادة تعود إلى ارتفاع قيمة الواردات.

وحسب المصدر نفسه، فقد ازدادت قيمة واردات مواد التجهيز بنسبة 5،4 في المائة بمبلغ يزيد عن 57 مليار درهم، فيما ارتفعت واردات الطاقة بنسبة 36،1 في المائة لتصل إلى 33،5 مليار درهم.

حسب أرقام مكتب الصرف، فقد ارتفع إجمالي صادرات المغرب بنسبة 6.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016،حيث بلغت أزيد من 123 مليار درهم، وهي الزيادة الناجمة عن ارتفاع قيمة

صادرات الفوسفاط بنسبة 8،9 في المائة ليصل إلى 21،39 مليار درهم.