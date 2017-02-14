ارتفاع الاحتياطيات الدولية للمغرب

أعلن بنك المغرب، أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 252 مليار درهم، إلى غاية 3 فبراير 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة على أساس سنوي. موضحا في نشرته الأسبوعية من 2 إلى 8 فبراير 2017، أنه من أسبوع إلى آخر، ارتفعت هذه الاحتياطيات بنسبة 0,2 في المائة.

وأضاف البنك، أن المبلغ الإجمالي لتدخلاته، خلال هذه الفترة، بلغ 16,5 مليار درهم، منها 12 مليار درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض، و4,5 ملايير درهم منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.