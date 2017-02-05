ارتفاع الاحتياطات الدولية للمغرب ب 9,5 في المائة إلى حدود 27 يناير 2017

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أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 250,6 مليار درهم، وذلك إلى حدود 27 يناير 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9,5 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 26 يناير إلى 1 فبراير 2017، أنه من أسبوع لآخر سجلت هذه الاحتياطات انخفاضا بنسبة 0,4 بالمائة.

وأضاف البنك أنه ضخ طيلة هذا الأسبوع ما مجموعه 14,5 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم تم ضخها في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و4,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وسجل المعدل البنكي شبه استقرار في 2,26 بالمائة، في حين تراجع حجم المبادلات من4 ملايير درهم إلى 3,9 ملايير درهم.

وكان بنك المغرب قد ضخ خلال طلب العروض ليوم 1 فبراير 2017 (تاريخ الاستحقاق يوم 2 فبراير 2017) مبلغ 12 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام. وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي انخفض بنسبة 2,9 في المائة، ليصل أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 4,5 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض في المؤشرات القطاعية ل “الأبناك” ب 5,1 بالمائة، و”العقار” (بناقص 8,8 في المائة) و”الاتصالات السلكية واللاسلكية” (بناقص 3,1 في المائة).

وأبرز، من ناحية أخرى، تقدما بنسبة 5,9 بالمائة لقيمة قطاع “التعدين”. وأشار بنك المغرب إلى أنه في ما يتعلق بالصفقات فقد بلغت 1,2 مليار درهم بعدما كانت سجلت 1,1 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، مضيفا أن المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات الذي تم تداوله في السوق المركزية سجل مبلغ 209,3 مليار مقابل 211,5 مليار درهم أسبوعا من قبل. وذكر البنك، من جهة أخرى، أن وتيرة تطور المجمع م 3 تراجعت إلى 5 في المائة على أساس معدل سنوي بعد تسجيل 5,2 بالمائة في نونبر 2016، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس، على الخصوص، تراجع حسابات الأجل بنسبة 4,5 في المائة، وتراجع الائتمان البنكي إلى 6,7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن التداول النقدي شهد استقرارا في 5,7 في المائة، مضيفا أن معدل نمو التداول النقدي ومعدل نمو القيم المنقولة للفاعلين الاقتصاديين في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعا إلى 5,8 بالمائة و3,1 بالمائة، على التوالي.

وبخصوص مقابلات المجمع (م3)، أوضح البنك المركزي أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4,2 في المائة، وسجلت الاحتياطات الدولية الصافية ارتفاعا بنسبة 12,1 بالمائة، في حين سجلت الديون الصافية على الادارة المركزية انخفاضا إلى 1,9 في المائة. وفي ما يتعلق بسوق صرف العملات، أكد بنك المغرب أن قيمة الدرهم عرفت انخفاضا خلال الأسبوع الممتد من 26 يناير إلى 1 فبراير 2017، ب 0,07 في المائة مقابل الأورو، فيما ارتفعت ب 0,10 في المائة مقابل الدولار.