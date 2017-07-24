ارتفاع أثمان السمك واللحوم في بعض المدن بالمغرب

العلم الإلكترونية

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2017، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,6% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2017 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 7,8% و”الخضر” ب 2,4% و”اللحوم” ب 1,0% و”الزيوت والذهنيات ” ب 0,6%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 3,5% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,6%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء ب 0,9% وفي الحسيمة ب 0,8% وفي طنجة والعيون ب 0,6% وفي وجدة ب 0,5%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من بني ملال ب 0,6% والرباط ب 0,3% وأكادير ب 0,1%.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر يونيو 2017. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 1,0% وتراجع المواد الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره3,2% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2017 ارتفاعا ب ,2%0 بالمقارنة مع شهر ماي 2017 وب 0,9% بالمقارنة مع شهر يونيو 2016.