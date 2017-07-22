اختتام فعاليات الدورة الثانية لفن التبوريدة بسيدي علال التازي

العلم: سيدي علال التازي – يحي حيبوري

إختتمت فعاليات مهرجان التبوريدة، في نسخته الثانية، والذي نظم تحت شعار :-التبوريدة بها تحيا بلادي والصحراء أرض أجدادي- بشراكة بين الجماعة الترابية والمجتمع المدني.

وشاركت في هذه النسخة 49 سربة و804 فارس (منهم اكبر فارس يبلغ عمره حوالي 120 سنة واصغرهم 12 سنة) قدموا من مختلف جماعات الاقليم وخارجه أمتعوا المتتبعين بجمالية الاداء ودقة الطلقات وسط زغاريد النساء وتصفيقات الحاضرين ويروم المهرجان الى المساهمة في التعريف بمؤهلات المنطقة اقتصاديا وسياحيا والحفاظ على فن التبوريدة وتلقينه للاجيال الصاعدة والحفاظ عليه كتراث لامادي محلي ولم يخل المهرجان من الحس الافريقي حيث استضاف العشرات من الافارقة وتكفل بمؤونتهم ومبيتهم.