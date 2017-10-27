احتفالات بعد إعلان برلمان كتالونيا استقلال الإقليم ومجلس شيوخ إسبانيا يقرر فرض الحكم المباشر عليها

رئيس حكومة إسبانيا يدعو لجلسة طارئة لإجراءات فرض الوصاية على كتالونيا

العلم الإلكترونية – رويترز – أ. ف. ب

أعلن برلمان كتالونيا اليوم الجمعة، استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما دعا رئيس وزراء إسبانيا للهدوء وقال إن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا.

وشهد محيط البرلمان الكتالوني تظاهرات لمئات الأشخاص من المؤيدين إلى انفصال إقليم كتالونيا احتجاجا على طلب الحكومة الإسبانية من البرلمان الإسباني بعزل رئيس الإقليم.

وقد وصل حاكم إقليم كتالونيا “كارليس بيجديمونت” اليوم الجمعة، إلى مقر برلمان الإقليم لبحث الرد على قرار الحكومة الإسبانية.

من جهته وافق مجلس الشيوخ الإسباني اليوم على فرض الحكم المباشر على إقليم (كتالونيا).

كما سجلت أسهم مصارف كاتالونيا هبوطا اضافيا في بورصة مدريد بعد اعلان برلمان الاقليم الاستقلال وبلغت خسائر ثالث مصرف اسباني “كايشابنك” نسبة 5% حيث خسر بانكو سانتاندر اكبر بنك في منطقة اليورو حوالى 2,5% فيما تراجع ابرز مؤشر اسباني في البورصة “ايبكس-35” بشكل كبير الى نفس المستوى الذي كان عليه عند بدء الجلسة، الى حوالى -1,7%.

وصوت البرلمان الكتالوني – في اقتراع سري – بالموافقة على إعلان الانفصال عن إسبانيا بأغلبية 70 عضوا في مقابل 10.

ويأتي ذلك بينما يجتمع مجلس الشيوخ الإسباني في مدريد للتصويت لصالح أول تطبيق لنص المادة 155 من الدستور الإسباني الأمر الذي من شأنه إعلان عزل رئيس كتالونيا “كارليس بيجديمونت” من منصبه وفرض الحكومة المركزية حكمها على الإقليم وإجراء انتخابات مبكرة فيه.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية “ماريانو راخوي” إن حكومة مدريد تستهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي واحترام القانون فى ظل الأزمة مع كتالونيا، ودعا إلى اجتماع طارىء للحكومة اليوم الجمعة، بعد الحصول على الضوء الاخضر من مجلس الشيوخ لاتخاذ إجراءات فرض الوصاية على كتالونيا.

من جهة أخرى احتفل عشرات الآلاف من أنصار الإنفصال في برشلونة قبل قليل، حيث تجمعوا خارج الحديقة المجاورة لمقر برلمان كاتالونيا.

وهتف المؤيديون استقلال ثم ادوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم وعلا تصفيقهم.