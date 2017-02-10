أزمة الرجاء تسير نحو الانفراج

• العلم الالكترونية: المحرر الرياضي

نفى نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن يكون رئيس الفريق سعيد حسبان في خلاف مع المدرب امحمد فاخر بعد الإضراب الذي قام به اللاعبون والطاقم التقني الأسبوع الماضي قبل المواجهة التي جمعت الفريق الأخضر بمضيفه النادي القنيطري برسم الدورة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وذكر بلاغ للرجاء عبر موقعه الرسمي أن حسبان وفاخر اجتمعا مساء الأربعاء بمركب الوازيس.

وجاء في البلاغ: “خلافا لما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية حول وجود خلافات بين رئيس النادي و مدرب الفريق خلال الفترة الأخيرة و ما تلته من تأويلات لا أساس لها من الصحة، اجتمع الطرفان مساء أول أمس الأربعاء بمركب الوازيس في إطار الاجتماعات الاعتيادية حول وضعية الفريق الحالية وسبل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الشطر الثاني من البطولة حيث كان الاجتماع مناسبة أكد خلالها الإطار محمد فاخر تفاؤله بخصوص المرحلة القادمة خاصة وأن المجموعة الرجاوية أصبحت تتوفر على كل المؤهلات الضرورية لحسم لقب البطولة بعد التوقيع على أداء متميز خلال شطرها الأول في ظل مشاكل عديدة، فيما عبر رئيس النادي عن استعداد المكتب التام لمواصلة تحدي كل إكراهات المرحلة وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق نتائج ترضي الجماهير الرجاوية”.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر من الفريق الأخضر، أن الرئيس حسبان ، اضطر إلى صرف راتب شهرين تفاديا لمواصلة اللاعبين إضرابهم عن التداريب، بعدما لجأ إلى الحساب البنكي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

الحساب البنكي للجامعة والذي خصص لمنح توقيع اللاعبين تقدر قيمته بحوالي 700 مليون سنتيم حصل عليها النادي من جهة الدار البيضاء سطات في إطار الدعم السنوي الذي تخصصه الجهة للأندية الرياضية التابعة لها.

وينتظر اللاعبون التوصل بمنحة شهر آخر، ومنح 11 مباراة، فضلا عن منح التوقيع الخاصة بالموسم الرياضي الحالي، وبعضها يخص منح توقيع الموسم الرياضي الماضي.

ويعجز حسبان عن صرف مستحقات لاعبيه من الحساب البنكي للرجاء، الذي يوجد تحت الحجز ولا حق له في التصرف فيه حاليا.

وامتنع جميع لاعبين الرجاء عن المباريات لمدة يومين متتالين، قبل أن يتمكن المدرب امحمد فاخر من إقناع اللاعبين بالعدول عن قرار التجميد والعودة للتدريبات.

يذكر أن الرجاء يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوداد والدفاع الجديدي متصدري المسابقة.